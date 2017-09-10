 Ankaragücü yine kayıp – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Ankaragücü yine kayıp

    Ankaragücü yine kayıp

    Başkent ekibi, 4. haftada da kazanamadı, öne geçtiği maçta Bal-Kes’e mağlup oldu

    TFF 1. Lig'in 4. haftasında Balıkesirspor'u konuk eden Ankaragücü, öne geçtiği maçtan yenilgiyle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 58. dakikadaki Umut'un golüyle sevindi. Balkes 71'de Otoo ile skoru eşitledi. Konuk atık 87'de Sedat'la skoru 2-1 yaparken, Başkent deplasmanından 3 puanla ayrılmayı bildi. Ev sahibi 4 haftada sonunda 2 puanda kalırken, Balkes puanını 7'ye çıkardı.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:02
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