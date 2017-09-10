Ankaragücü yine kayıp
Başkent ekibi, 4. haftada da kazanamadı, öne geçtiği maçta Bal-Kes’e mağlup oldu
TFF 1. Lig'in 4. haftasında Balıkesirspor'u konuk eden Ankaragücü, öne geçtiği maçtan yenilgiyle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 58. dakikadaki Umut'un golüyle sevindi. Balkes 71'de Otoo ile skoru eşitledi. Konuk atık 87'de Sedat'la skoru 2-1 yaparken, Başkent deplasmanından 3 puanla ayrılmayı bildi. Ev sahibi 4 haftada sonunda 2 puanda kalırken, Balkes puanını 7'ye çıkardı.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:02
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Düello Başakşehir'in
Toplam 1
Yorum
Aheste aheste Allahın sopası yok derler birde fener ne zaman galatasarayla dalga geçse aynısı fazlasıyla başına geliyor volkan beraberliğe bile seviniyor
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Nerede kalmıştık!
Toplam 1
Yorum
yarın MAÇ BERABERE BİTİNCE NERDE KALDIĞINIZI GÖRÜRSÜNÜZ :)
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"Bana suyu atan..."
Toplam 6
Yorum
42ali harbi niye attılar fenerden kovularak gönderildiğinden dönmediği içinmi
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