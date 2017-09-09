Karşıyaka’ya -3 puan cezası
FIFA ve TFF’den transfer yasaklı İzmir ekibinin, 2012-13’te oynayan Banahene’ye 56 bin 500 Euro’luk borcundan 3 puanı silindi. Eski futbolcular Makukula ve Okan da sırada
Ödenmeyen futbolcu ve teknik adam alacakları yüzünden hem TFF hem de FIFA'dan transfer yasağı cezası bulunan 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Karşıyaka'ya tarihinde ilk defa puan silme cezası geldi. Geçen ekim ayında Nijeryalı Chico Ofoedu'nun alacağı nedeniyle yeşil- kırmızılılara 2 dönem transfer yasağı cezası veren FIFA, bu kez 2012-13'te oynayan Emmanuel Banahene'nin 56 bin 500 Euro kesinleşmiş alacağı yüzünden Karşıyaka'nın 3 puanının silinmesini kararlaştırdı.
ULUSAL LİSANSTAN DA CEZA
Sakaryaspor'la deplasmanda berabere kalarak sezona 1 puanla başlayan İzmir ekibi, ceza tabloya yansıtıldığında eksi 2 puana gerileyecek. Bu arada Ulusal Kulüp Lisansı yenileme süresi 20 Eylül'de bitecek. Eksiklerini tamamlayamayan, FIFA ve TFF'den transfer yasaklı Karşıyaka, kulüp lisansını yenileyemezse, puan tablosunda toplam 6 puan eksiye düşecek. AYRICA yeşil-kırmızılıların, eski futbolcularından Ariza Makukula'ya alacağı ve Okan Şahingöz'ün kulübü Almere'den de yetiştiricilik bedelinden başı dertte. Borçlar ödenmezse ayrı ayrı puan silme cezası gelmesi ihtimalinin bulunduğu belirtildi.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:13
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Kulübe korkusu
Toplam 10
Yorum
Halit aha ne olsunki... Herşey bir anda mükemmel olmayabilir... Bir Asamoah kaldı varsın seneye olsun...
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
mehmet Bu nasıl iş ? 1 yıl kiralık ama sezon sonu serbest olacakken Ocak 2018 de alırsak bonservisi 3,4 mil euro.1 yıl mı kiralık yoksa 5 ay mı ?
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
ismail hayırlı olsun başarılar diliyorum
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