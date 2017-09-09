Karşıyaka’ya -3 puan cezası

Ödenmeyen futbolcu ve teknik adam alacakları yüzünden hem TFF hem de FIFA'dan transfer yasağı cezası bulunan 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Karşıyaka'ya tarihinde ilk defa puan silme cezası geldi. Geçen ekim ayında Nijeryalı Chico Ofoedu'nun alacağı nedeniyle yeşil- kırmızılılara 2 dönem transfer yasağı cezası veren FIFA, bu kez 2012-13'te oynayan Emmanuel Banahene'nin 56 bin 500 Euro kesinleşmiş alacağı yüzünden Karşıyaka'nın 3 puanının silinmesini kararlaştırdı.

ULUSAL LİSANSTAN DA CEZA

Sakaryaspor'la deplasmanda berabere kalarak sezona 1 puanla başlayan İzmir ekibi, ceza tabloya yansıtıldığında eksi 2 puana gerileyecek. Bu arada Ulusal Kulüp Lisansı yenileme süresi 20 Eylül'de bitecek. Eksiklerini tamamlayamayan, FIFA ve TFF'den transfer yasaklı Karşıyaka, kulüp lisansını yenileyemezse, puan tablosunda toplam 6 puan eksiye düşecek. AYRICA yeşil-kırmızılıların, eski futbolcularından Ariza Makukula'ya alacağı ve Okan Şahingöz'ün kulübü Almere'den de yetiştiricilik bedelinden başı dertte. Borçlar ödenmezse ayrı ayrı puan silme cezası gelmesi ihtimalinin bulunduğu belirtildi.