 Gol düellosu Elazığspor'un – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Gol düellosu 'un

    Gol düellosu Elazığspor'un

    TFF 1. Lig'in 4. haftasında sahasında konuk ettiği 'u konuk eden , sahasında mağlup oldu.

    TFF 1. Lig'in 4 haftasında sahasında 'u konuk etti. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk Elazığspor 3-2 kazandı.

    Ligde 3'üncü galibiyetini alan Elazığspor puanını 9 yaptı.

    Denizlispor 1 puanda kaldı.

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:08
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