Gol düellosu Elazığspor'un
TFF 1. Lig'in 4. haftasında sahasında konuk ettiği Elazığspor'u konuk eden Denizlispor, sahasında mağlup oldu.
TFF 1. Lig'in 4 haftasında Denizlispor sahasında Elazığspor'u konuk etti. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk Elazığspor 3-2 kazandı.
Ligde 3'üncü galibiyetini alan Elazığspor puanını 9 yaptı.
Denizlispor 1 puanda kaldı.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:08
-
Özel Vincent Janssen dosyası
Toplam 2
Yorum
BJK_1903 fenerliler bu adamın neyini beğenmiyor anlamadım. çok gol atar bu demedi demeyin.ama lig maçlarında değil antrenmanlarda,hemde boş kaleye:)
-
Kardemir Karabükspor-Beşiktaş
Toplam 5
Yorum
mustantik medel tek ayakla oynasa bile necipten iyi oyuncu olduğu tartışılmaz, Şenol hoca saçmalamış .
-
Bambaşka bir Sinan göreceksiniz
Toplam 5
Yorum
sinan gümüş bu son şansını iyi değerlendir emre çolaktaki şımarıklığın aynısını sende gördük geçen sezon 1 maç iyi oynayınca hemen bi şekillere girdin. kaliteni gösterirsin bu yıl inş
Gol düellosu Elazığspor'un haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.