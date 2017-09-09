Gaziantepspor'dan transfer yasağı açıklaması

Baloğlu, Celal Doğan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Gaziantepspor'un zor süreçten geçtiği ancak işlerin yoluna girmesi için çabaladıklarını belirtti.

Dün gece geç saatlere kadar transfer yasağını kaldırabilmek için yoğun çaba harcadıklarını ancak kulübün eski teknik direktörlerinden Hikmet Karaman'a olan borçtan dolayı transfer yasağını kaldıramadıklarını ifade eden Baloğlu, "Daha önce Gaziantepspor'a çok değer katmış Hikmet Karaman hocaya minnettarız. Borçla ilgi dün kendisiyle kısa da olsa bir görüşme yaptık. Kendisi de bize yardımcı olabileceğini söyledi. Tabii onun maçının olması, bizim yoğun olmamız nedeniyle kopukluk oldu. Ümit ediyorum ki hocamla da bugün görüşüp, bir noktaya taşıyacağız." diye konuştu.

Sorunun çözülmesi için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Baloğlu, şunları kaydetti:

"Bundan sonra her adımı planlayarak ilerlemek istiyoruz. Şu aşamada daha önceki dönemlerde federasyonun bu tür olaylarda nasıl esnek davrandığını biliyoruz. Güneydoğunun en büyük markası olan Gaziantepspor'a da aynı duyarlılığın yapılmasını isteyeceğiz. Dünyanın her tarafında FIFA'nın kuralları geçerlidir. Federasyonun FIFA gereği mevzuata uyması gerekir. Tabii ki geçmiş dönemlerde istisnalar olmuştur. Biz haklarımızı biliyoruz. Ümit vermek istemiyoruz ama o haklarımızı en son noktaya kadar kullanacağız."

Kulübün olası genel kurulunda başkan adaylığını açıklayan Huzeyfe Durmaz da sorunların aşılması için elinden geleni yapmaya çalıştığını anlattı.

Transfer yasağının kaldırılması halinde kulübe kazandırılacak 18 futbolcuyla görüşme yaptığını ve anlaşma sağladığını bildiren Durmaz, "Maddi ve manevi açıdan yönetim kurulu arkadaşlarla elimizden geleni yaptık. Ancak dün bir aksilik olduğundan dolayı bu iş gerçekleşmedi ama pes etmedik. Yetkili kurumlarla görüşüp, bu sorunu çözmek için elimizden geleni yapacağız. Buna inanmanızı istiyoruz. Resmi bir görevimiz olmadan yaptıklarımız, başkan olunca yapacaklarımızın teminatıdır." şeklinde konuştu.