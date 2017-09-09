 Başkentte kazanan Balıkesirspor – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Başkentte kazanan

    Başkentte kazanan <a href="/index/balikesirspor?id=40b9d194-0662-4993-b746-f575f16c4731" class="" rel="tag">Balıkesirspor</a>

    TFF 1. Lig'in 4. haftasında MKE sahasında Balıkesispor Baltok'u konuk etti.

    Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk Baltok 2-1 kazandı.

    Başkent ekibi 58'inci dakikada Umut Nayır'ın golüyle 1-0 öne geçti.

    Konuk ekip bu gole 71'de Mahatma Otoo ve 87'de Sedat Şahintürk ile karşılık verdi. 1-2

    Maçın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Baltok sahadan 3 puanla ayrıldı.

    Bu sonuçla Balıkesirspor Baltok puanını 7 yaptı.

    2 puanda kaldı.

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:09
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