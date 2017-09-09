Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk Balıkesirspor Baltok 2-1 kazandı.

Başkent ekibi 58'inci dakikada Umut Nayır'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip bu gole 71'de Mahatma Otoo ve 87'de Sedat Şahintürk ile karşılık verdi. 1-2

Maçın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Balıkesirspor Baltok sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Balıkesirspor Baltok puanını 7 yaptı.

Ankaragücü 2 puanda kaldı.