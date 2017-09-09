Başkentte kazanan Balıkesirspor
TFF 1. Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Balıkesispor Baltok'u konuk etti.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk Balıkesirspor Baltok 2-1 kazandı.
Başkent ekibi 58'inci dakikada Umut Nayır'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Konuk ekip bu gole 71'de Mahatma Otoo ve 87'de Sedat Şahintürk ile karşılık verdi. 1-2
Maçın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Balıkesirspor Baltok sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Balıkesirspor Baltok puanını 7 yaptı.
Ankaragücü 2 puanda kaldı.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:09
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Özel Vincent Janssen dosyası
Toplam 2
Yorum
BJK_1903 fenerliler bu adamın neyini beğenmiyor anlamadım. çok gol atar bu demedi demeyin.ama lig maçlarında değil antrenmanlarda,hemde boş kaleye:)
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Kardemir Karabükspor-Beşiktaş
Toplam 5
Yorum
mustantik medel tek ayakla oynasa bile necipten iyi oyuncu olduğu tartışılmaz, Şenol hoca saçmalamış .
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Bambaşka bir Sinan göreceksiniz
Toplam 5
Yorum
sinan gümüş bu son şansını iyi değerlendir emre çolaktaki şımarıklığın aynısını sende gördük geçen sezon 1 maç iyi oynayınca hemen bi şekillere girdin. kaliteni gösterirsin bu yıl inş
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