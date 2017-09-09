Aykut Demir Giresun’da

Giresunspor geçen sezon Osmanlıspor'da kiralık olarak forma giyen, 2 gün önce Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Aykut Demir'i renklerine kattı. A Milli Takım dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde 49 kez milli formayı taşıyan 29 yaşındaki stoper, Süper Lig'de 190 karşılaşmada görev yaptı.