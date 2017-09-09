 Aykut Demir Giresun’da – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Aykut Demir Giresun’da

    Aykut Demir Giresun’da
    Giresunspor geçen sezon Osmanlıspor'da kiralık olarak forma giyen, 2 gün önce Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Aykut Demir'i renklerine kattı. A Milli Takım dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde 49 kez milli formayı taşıyan 29 yaşındaki stoper, Süper Lig'de 190 karşılaşmada görev yaptı.
    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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