 7 gollü çılgın maç Rizespor'un – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    7 gollü çılgın maç Rizespor'un

    7 gollü çılgın maç Rizespor'un

    TFF 1. Lig'de fırtınası esmeye devam ediyor... 4. hafta mücadelesinde Altınordu'ya konuk olan Karadeniz ekibi, 4-3''lik skorla bu sezon çıktığı 4. maçı da kazandı.

    Rize'nin galibiyet golleri 28. dakikada Samu, 54. dakikada Kweuke ve 69. ile 77. dakikalarda Süleyman Koç kaydetti. 62. dakikada Barış Alıcı, 85. dakikada Kerim Avcı ve Mirkan Aydın'ın golleri İzmir ekibine yetmedi.

    Böylece ilk 4 maçını kazanan zirvedeki yerini korudu. Altınordu ise 4 puanda kaldı.

    Altınordu: 3 - Çaykur Rizespor: 4

    Stat: Bornova

    Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Engin Erdem, Özgür Ertem

    Altınordu: Berke Özer, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Recep Yemişci, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 56 Barış Alıcı), Alican Özfesli (Dk. 46 Kerim Avcı), Serkan Göksu (Dk. 80 Deniz Vural), Oğulcan Ülgün, Murat Uçar, Erdoğan Yeşilyurt, Mirkan Aydın

    Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Ümit Kurt, Özgür Çek (Dk. 84 Lincoln), Samudio, Robin Yalçın, Petrucci (Dk. 74 Mehmet Uslu), Recep Niyaz, Oğulcan Çağlayan (Dk. 65 Süleyman Koç), Kweuke

    Goller: Dk. 28 Samudio, Dk. 54 Kweuke, Dk. 69 ve 77 Süleyman Koç (), Dk. 62 Barış Alıcı, Dk. 84 Kerim Avcı, Dk. 90+3 Mirkan Aydın (Altınordu)

    Kırmızı Kart: Dk. 52 Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu)

    Sarı Kartlar: Dk. 19 Berke Özer, Dk. 64 Oğulcan Ülgün (Altınordu), Dk. 36 Saadane, Dk. 90+4 Süleyman Koç (Çaykur Rizespor)

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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