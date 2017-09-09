7 gollü çılgın maç Rizespor'un
TFF 1. Lig'de Çaykur Rizespor fırtınası esmeye devam ediyor... 4. hafta mücadelesinde Altınordu'ya konuk olan Karadeniz ekibi, 4-3''lik skorla bu sezon çıktığı 4. maçı da kazandı.
Böylece ilk 4 maçını kazanan Çaykur Rizespor zirvedeki yerini korudu. Altınordu ise 4 puanda kaldı.
Altınordu: 3 - Çaykur Rizespor: 4
Stat: Bornova
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Engin Erdem, Özgür Ertem
Altınordu: Berke Özer, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Recep Yemişci, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 56 Barış Alıcı), Alican Özfesli (Dk. 46 Kerim Avcı), Serkan Göksu (Dk. 80 Deniz Vural), Oğulcan Ülgün, Murat Uçar, Erdoğan Yeşilyurt, Mirkan Aydın
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Ümit Kurt, Özgür Çek (Dk. 84 Lincoln), Samudio, Robin Yalçın, Petrucci (Dk. 74 Mehmet Uslu), Recep Niyaz, Oğulcan Çağlayan (Dk. 65 Süleyman Koç), Kweuke
Goller: Dk. 28 Samudio, Dk. 54 Kweuke, Dk. 69 ve 77 Süleyman Koç (Çaykur Rizespor), Dk. 62 Barış Alıcı, Dk. 84 Kerim Avcı, Dk. 90+3 Mirkan Aydın (Altınordu)
Kırmızı Kart: Dk. 52 Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu)
Sarı Kartlar: Dk. 19 Berke Özer, Dk. 64 Oğulcan Ülgün (Altınordu), Dk. 36 Saadane, Dk. 90+4 Süleyman Koç (Çaykur Rizespor)
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:41
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Özel Vincent Janssen dosyası
Toplam 2
Yorum
BJK_1903 fenerliler bu adamın neyini beğenmiyor anlamadım. çok gol atar bu demedi demeyin.ama lig maçlarında değil antrenmanlarda,hemde boş kaleye:)
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Bambaşka bir Sinan göreceksiniz
Toplam 5
Yorum
sinan gümüş bu son şansını iyi değerlendir emre çolaktaki şımarıklığın aynısını sende gördük geçen sezon 1 maç iyi oynayınca hemen bi şekillere girdin. kaliteni gösterirsin bu yıl inş
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