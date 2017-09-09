18 futbolcu Gaziantepspor'un elinde kaldı
Gaziantepspor’un yeni sezon için transfer ettiği 18 futbolcu transfer yasağı yüzünden elinde kaldı.
Gaziantepspor Celal Doğan Tesisleri'nde toplanan futbolcu ve yöneticiler konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Federasyondan konuyla alakalı bir çözüm bulunmasını isteyen yetkililer, uluslararası düzeyde 18 futbolcuyu transfer ettiklerini ve bu oyuncularla kontrat yaptıklarını belirtti.
Gaziantepspor Başkan Adayı Huzeyfe Durmaz, federasyonun bu konuya bir çözüm bulmasını isteyerek, "Çok zor şartlarda bu oyuncuları aldık. Bu oyuncular ailelerini bırakıp buraya geldiler. Federasyondan bu yeni aldığımız 18 oyuncuyla ilgili bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.
"Bir tek Hikmet Karaman dosyası kalmıştı"
Mevcut yönetimde bulunan Necati Baloğlu ise alacaklıların bir çoğuyla ödeme konusunda anlaştık. Bir tek bizim eski teknik direktörümüz Hikmet Karaman ile anlaşamadık. Hocanın maçı dolayısıyla iletişim kopukluğu yaşandı. Bundan dolayı son güne kadar transfer yasağı kalkmadı. Ama hocamızla görüşüp bu konuyu halledeceğiz. Transfer sezonu kapandı. Fakat geçmişte bu duruma düşen kulüplere yardımcı olunmuştu. Aynı şekilde federasyonun Gaziantepspor'a da yardım edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.
Aralarında Hasan Kabze gibi üst düzey futbolcuların da bulunduğu futbolcular şunlar:
"Bora Sevim, Mehmet Akgün, Hasan Kabze, Ferhat Odabaşı, Fevzi Özkan, Hakan Olkan, Serol Demirhan, Murat Paluli, Nuru Suley, Ekigho, Solomon Abwo, Gılles Binya, Sunday Mba, Doğan Ekinci, Yusuf Baloğlu, Polat Keser, Benjamin Fuchs, Adil Chihi."
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:18
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RvP: Ameliyat olmam
Toplam 12
Yorum
Sat 2.lige Yaşlı insanın amaliyat sonrası kemikleri kaynamaz diyolar. Onun için amaliyatı reddediyordur. Dede vay pörsük.
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Kardemir Karabükspor-Beşiktaş
Toplam 4
Yorum
Muhammet necip boş
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Kardemir Karabükspor-Beşiktaş
Toplam 4
Yorum
burak negredo umutlarım bugünkü maçla değişir umarım. sahada yokmuşcasına oynuyor
18 futbolcu Gaziantepspor'un elinde kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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