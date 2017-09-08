 Sürpriz imza – Fotomaç – 08 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Sürpriz imza

    Sürpriz imza

    , 29 yaşındaki stoper ’i renklerine kattı.

    Transfer çalışmalarına devam eden yeşil-beyazlılar, uzun uğraşlar sonucunda 2 gün önce Trabzonspor ile sözleşmesini tek taraflı fesih edilen 29 yaşındaki tecrübeli stoper ile anlaşmaya vardı. A Milli Takım dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde 49 kez milli formayı taşıyan oyuncu Süper Lig'de 190 maçta görev yaptı. Hollanda'nın Nac Breda takımından Gençlerbirliği'ne transfer olan , başkent temsilcisinde oynadığı futbol ile dikkat çekmiş ve ardından Trabzonspor'un yolunu tutmuştu

    Transfere ilişlin kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerinde ilk defa TFF 1.Lig'de mücadele edecek oyuncumuzu Giresunsporumuz'un zorlu mücadelesine ortak olmayı kabul ettiği için teşekkür eder, omuz omuza koşacağımız hedeflerde başarılar dileriz" denildi.

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sürpriz imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.