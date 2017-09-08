Sürpriz imza
Giresunspor, 29 yaşındaki stoper Aykut Demir’i renklerine kattı.
Transfer çalışmalarına devam eden yeşil-beyazlılar, uzun uğraşlar sonucunda 2 gün önce Trabzonspor ile sözleşmesini tek taraflı fesih edilen 29 yaşındaki tecrübeli stoper Aykut Demir ile anlaşmaya vardı. A Milli Takım dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde 49 kez milli formayı taşıyan oyuncu Süper Lig'de 190 maçta görev yaptı. Hollanda'nın Nac Breda takımından Gençlerbirliği'ne transfer olan Aykut Demir, başkent temsilcisinde oynadığı futbol ile dikkat çekmiş ve ardından Trabzonspor'un yolunu tutmuştu
Transfere ilişlin kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerinde ilk defa TFF 1.Lig'de mücadele edecek oyuncumuzu Giresunsporumuz'un zorlu mücadelesine ortak olmayı kabul ettiği için teşekkür eder, omuz omuza koşacağımız hedeflerde başarılar dileriz" denildi.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:28
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Galatasaray, bir transferi daha borsaya bildirdi
Toplam 5
Yorum
ERDEM DERWAL Kale, ceza sahası kalecinin üstün hak sağladığı bölgedir.Her taraftan ve kornerden gelen topları çıkıp alması iyi kaleci olma özelliğidir.
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Eski Fenerli Trabzonspor'da!
Toplam 34
Yorum
hayde 61 hayde bakalım uşağum, göster kendini, bu sefer şans senden yana...
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Eski Fenerli Trabzonspor'da!
Toplam 34
Yorum
Mehmet DİKBAŞ İZMİR Volkan ŞEN FB'de iken 2015 senesinde Benim Trabzon'da 2,5 senem boşa geçti yazık senelerime dedi sanki bedava oynuyor du? Yönetim Kanmış.
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