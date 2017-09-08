Samsun sağ beki 2 isimle güçlendirdi

Samsunspor, transferin bitimine sayılı saatler kala, iki sağ bekle kadrosunu takviye etti. Kırmızı-beyazlılar, sezon başında Bandırmaspor'dan Kayserispor'a transfer olan 24 yaşındaki Ömer Kandemir'i 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezon Sivasspor'da oynayan ve sezon başında gittiği Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesini fesheden 34 yaşındaki Ahmet Cebe'yle de 1 yıllık sözleşme imzalandı. İki futbolcu da dün takımla idmana çıktı.