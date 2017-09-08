 Samsun sağ beki 2 isimle güçlendirdi – Fotomaç – 08 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Samsun sağ beki 2 isimle güçlendirdi

    Samsun sağ beki 2 isimle güçlendirdi
    Samsunspor, transferin bitimine sayılı saatler kala, iki sağ bekle kadrosunu takviye etti. Kırmızı-beyazlılar, sezon başında Bandırmaspor'dan Kayserispor'a transfer olan 24 yaşındaki Ömer Kandemir'i 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezon Sivasspor'da oynayan ve sezon başında gittiği Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesini fesheden 34 yaşındaki Ahmet Cebe'yle de 1 yıllık sözleşme imzalandı. İki futbolcu da dün takımla idmana çıktı.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:18
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Samsun sağ beki 2 isimle güçlendirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.