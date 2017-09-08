 Gazişehir Gaziantep fark attı – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    fark attı

    <a href="/index/gazisehir-gaziantep?id=473fc55d-53d2-4a0f-b470-85b6cf9f475d" class="" rel="tag">Gazişehir Gaziantep</a> fark attı

    TFF 1. Lig'de 4. haftanın açılış maçında , 'u 4-0 mağlup etti.

    Gaziantep Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 21. ve 26. dakikalarda Muhammet Reis, 58'de Kabasele ve 90. dakikada ise Del Valle attı.

    Bu sonuçla 6 puanda kalırken puanını 5'e yükseltti.

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:03
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