Gaziantep Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 21. ve 26. dakikalarda Muhammet Reis, 58'de Kabasele ve 90. dakikada ise Del Valle attı.

Bu sonuçla Adanaspor 6 puanda kalırken Gazişehir Gaziantep puanını 5'e yükseltti.