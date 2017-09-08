Gazişehir Gaziantep fark attı
TFF 1. Lig'de 4. haftanın açılış maçında Gazişehir Gaziantep, Adanaspor'u 4-0 mağlup etti.
Gaziantep Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 21. ve 26. dakikalarda Muhammet Reis, 58'de Kabasele ve 90. dakikada ise Del Valle attı.
Bu sonuçla Adanaspor 6 puanda kalırken Gazişehir Gaziantep puanını 5'e yükseltti.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:03
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