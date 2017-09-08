 Eslem Öztürk, İstanbulspor'da – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Eslem Öztürk, 'da

    Eslem Öztürk, İstanbulspor'da

    TFF 1. Lig ekiplerinden , 'ın 19 yaşındaki oyuncusu Eslem Öztürk'ü 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

    Sarı-siyahlı ekibin Twitter hesabından yapılan duyuruda, geçen sezonu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kiralık olarak geçiren Eslem'in transferinin tamamlandığı açıklandı.

    ile 31 Mayıs 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Eslem, orta sahada görev yapıyor.

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:53
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