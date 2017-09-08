Eslem Öztürk, İstanbulspor'da
TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki oyuncusu Eslem Öztürk'ü 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı ekibin Twitter hesabından yapılan duyuruda, geçen sezonu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kiralık olarak geçiren Eslem'in transferinin tamamlandığı açıklandı.
Beşiktaş ile 31 Mayıs 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Eslem, orta sahada görev yapıyor.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:53
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Yorum
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Yorum
pepeye vidaya karşı ne yapacak futbolu bilmeyenler yorum yapıyor çok çabuk top kaybediyor ofsayta düşüyor iyi stoperlerin karşısında zorlanıyor lig ortlaması 5.9 kötü
Eslem Öztürk, İstanbulspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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