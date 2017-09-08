Denizlispor, Elazığspor maçının hazırlıklarını tamamladı
TFF 1. Lig'de yarın Elazığspor'u konuk edecek Denizlispor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde son idmanını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştiren Denizlispor'da futbolcular ısınmanın ardından taktik çalışması gerçekleştirdi.
Teknik direktör Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığspor karşısında taraftarlardan destek beklediklerini söyledi.
Ligde bulundukları yerden memnun olmadığını her seferde oyuncularına ilettiğini kaydeden Şimşek, şöyle konuştu:
"Bu maçı kazanıp üst sıralara çıkacağız. Kadromuzda sakatlarımız var. Kappel, Cenk ve Ziya forma giyemeyecek. Dün sözleşme imzalayan Anıl'ı da kadroya dahil edebiliriz. Bizim için zor bir maç olacak. Denizlispor olarak bu zorluğu aşacağımızdan şüphem yok. Elazığspor maçına eksikliklerimize rağmen kazanmak için çıkacağız."
Denizli Atatürk Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak Denizlispor-Elazığspor maçını hakem Alper Çetin yönetecek.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:49
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Galatasaray, bir transferi daha borsaya bildirdi
Toplam 5
Yorum
ERDEM DERWAL Kale, ceza sahası kalecinin üstün hak sağladığı bölgedir.Her taraftan ve kornerden gelen topları çıkıp alması iyi kaleci olma özelliğidir.
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Eski Fenerli Trabzonspor'da!
Toplam 34
Yorum
hayde 61 hayde bakalım uşağum, göster kendini, bu sefer şans senden yana...
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Eski Fenerli Trabzonspor'da!
Toplam 34
Yorum
Mehmet DİKBAŞ İZMİR Volkan ŞEN FB'de iken 2015 senesinde Benim Trabzon'da 2,5 senem boşa geçti yazık senelerime dedi sanki bedava oynuyor du? Yönetim Kanmış.
Denizlispor, Elazığspor maçının hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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