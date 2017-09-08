 Denizlispor, Elazığspor maçının hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 08 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , Elazığspor maçının hazırlıklarını tamamladı

    Denizlispor, Elazığspor maçının hazırlıklarını tamamladı

    TFF 1. Lig'de yarın Elazığspor'u konuk edecek , bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

    Teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde son idmanını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştiren 'da futbolcular ısınmanın ardından taktik çalışması gerçekleştirdi.

    Teknik direktör Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığspor karşısında taraftarlardan destek beklediklerini söyledi.

    Ligde bulundukları yerden memnun olmadığını her seferde oyuncularına ilettiğini kaydeden Şimşek, şöyle konuştu:

    "Bu maçı kazanıp üst sıralara çıkacağız. Kadromuzda sakatlarımız var. Kappel, Cenk ve Ziya forma giyemeyecek. Dün sözleşme imzalayan Anıl'ı da kadroya dahil edebiliriz. Bizim için zor bir maç olacak. Denizlispor olarak bu zorluğu aşacağımızdan şüphem yok. Elazığspor maçına eksikliklerimize rağmen kazanmak için çıkacağız."

    Denizli Atatürk Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak Denizlispor-Elazığspor maçını hakem Alper Çetin yönetecek.

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denizlispor, Elazığspor maçının hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.