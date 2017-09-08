 Demirspor’a Togolu stoper – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Demirspor’a Togolu stoper

    Demirspor’a Togolu stoper
    TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Adana Demirspor, prensip anlaşmasına vardığı Togolu milli oyuncu 23 yaşındaki stoper Joseph Douhadji'yi Adana'ya getirerek Özel Adana Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirdi. Nijerya'nın Rivers United takımından ayrılan genç savunmacıyla resmi imzaların atılması bekleniyor. 1.88 boyundaki Douhadji, 3 kez de Togo Milli Takımı'yla boy gösterdi.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:18
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