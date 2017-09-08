Balıkesir’den imza şov

TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor, transfer yasağını kaldırdıktan sonra iki günde 5 oyuncuyu kadrosuna kattı. Önceki gün Cumali, Beleck ve Otoo'yu alan Balkes dün de geçen sezon Alanya'da oynayan Faslı ofansif orta saha İsmail Aissati ve Beşiktaş'tan sol kanat Sedat Şahinkaya'yla imzaladı.