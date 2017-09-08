 Balıkesir’den imza şov – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Balıkesir’den imza şov

    Balıkesir’den imza şov
    TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor, transfer yasağını kaldırdıktan sonra iki günde 5 oyuncuyu kadrosuna kattı. Önceki gün Cumali, Beleck ve Otoo'yu alan Balkes dün de geçen sezon Alanya'da oynayan Faslı ofansif orta saha İsmail Aissati ve Beşiktaş'tan sol kanat Sedat Şahinkaya'yla imzaladı.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:18
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