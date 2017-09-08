 Aykut Demir Giresunspor'da – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Giresunspor'da

    Aykut Demir Giresunspor'da

    Giresunspor, 29 yaşındaki stoper ile anlaşmaya vardı.

    Giresunspor, 29 yaşındaki stoper 'i renklerine kattı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kariyerinde ilk defa TFF 1. Lig'de mücadele edecek oyuncumuza, Giresunsporumuzun zorlu mücadelesine ortak olmayı kabul ettiği için teşekkür eder, omuz omuza koşacağımız hedeflerde başarılar dileriz" denildi.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:31
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