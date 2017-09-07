 Berke Özer, Premier Lig yolcusu – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    , Premier Lig yolcusu

    Berke Özer, Premier Lig yolcusu

    Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, genç kaleci 'in İngiltere'ye transfer olabileceğini açıkladı.

    Altyapıdan çıkardığı oyuncularla adından söz ettiren Altınordu kulübü, genç kaleci için İngiltere seferini başlattı. Lig Radyo'ya konuşan İzmir ekibinin Başkanı Seyit Mehmet Özkan, genç kaleci için dikkat çekici açıklamalar yaptı.

    BERKE İÇİN LONDRA'DAYIM
    Berke için bir Premier Lig kulübü ile masaya oturduğunu söyleyen Özkan, "Berke Özer'in gelecek sezon Premier Lig'e transferi için Londra'dayım. Görüşmeler sürüyor. İlk teması yaptık" ifadelerini kullandı. 17 yaşındaki filebekçisinin yeteneğine de değinen Özkan, "Berke'nin İngiltere'deki kalecilerden hiçbir farkı yok" dedi.

    MANCHESTER CİTY TAKİP EDİYORDU
    Daha öncesinde Manchester City kulübünün scout ekipleri a takımla antrenmalara çıkan Berke için İzmir'e gelmiş ve genç oyuncuyu transfer edebilmek için kulüp yöneticileriyle görüşmüştü.

    Başkan Mehmet Seyit Özkan'ın kısa süre içerisinde transferi açıklaması bekleniyor.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:38
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