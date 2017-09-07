Berke Özer, Premier Lig yolcusu
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, genç kaleci Berke Özer'in İngiltere'ye transfer olabileceğini açıkladı.
Altyapıdan çıkardığı oyuncularla adından söz ettiren Altınordu kulübü, genç kaleci Berke Özer için İngiltere seferini başlattı. Lig Radyo'ya konuşan İzmir ekibinin Başkanı Seyit Mehmet Özkan, genç kaleci için dikkat çekici açıklamalar yaptı.
BERKE İÇİN LONDRA'DAYIM
Berke için bir Premier Lig kulübü ile masaya oturduğunu söyleyen Özkan, "Berke Özer'in gelecek sezon Premier Lig'e transferi için Londra'dayım. Görüşmeler sürüyor. İlk teması yaptık" ifadelerini kullandı. 17 yaşındaki filebekçisinin yeteneğine de değinen Özkan, "Berke'nin İngiltere'deki kalecilerden hiçbir farkı yok" dedi.
MANCHESTER CİTY TAKİP EDİYORDU
Daha öncesinde Manchester City kulübünün scout ekipleri a takımla antrenmalara çıkan Berke için İzmir'e gelmiş ve genç oyuncuyu transfer edebilmek için kulüp yöneticileriyle görüşmüştü.
Başkan Mehmet Seyit Özkan'ın kısa süre içerisinde transferi açıklaması bekleniyor.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:38
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
Berke Özer, Premier Lig yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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