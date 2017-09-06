Webo'nun yeni adresi belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, Kamerunlu futbolcu Webo ile resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulüp başkanı Adil Konukoğlu ile bir araya gelen Pierre Webo, kulüp yöneticileri Murat Güneri, Settar Konukoğlu ve kulüp müdürü Kemal Aslan'ın da katılımıyla kendisini Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübüne bağlayan resmi sözleşmeye imzasını attı.

Açıklamada, "Osasuna, Mallorca, Fenerbahçe gibi takımların formasını terleten yıldız golcü, kariyerine Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nde devam edecek. Oyuncumuza hoş geldin diyor, armamız altında başarılarla dolu bir kariyer dileriz. " denildi.