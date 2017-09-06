Webo'nun yeni adresi belli oldu
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, son olarak Osmanlıspor forması giyen Pierre Webo'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kamerunlu futbolcu Webo ile resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kulüp başkanı Adil Konukoğlu ile bir araya gelen Pierre Webo, kulüp yöneticileri Murat Güneri, Settar Konukoğlu ve kulüp müdürü Kemal Aslan'ın da katılımıyla kendisini Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübüne bağlayan resmi sözleşmeye imzasını attı.
Açıklamada, "Osasuna, Mallorca, Fenerbahçe gibi takımların formasını terleten yıldız golcü, kariyerine Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nde devam edecek. Oyuncumuza hoş geldin diyor, armamız altında başarılarla dolu bir kariyer dileriz. " denildi.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:01
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Milan'dan flaş Sosa açıklaması
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Yorum
Gsli Gs korkusu tüm türkiye'yi sarmış tüm takımlar fark yememek için kaliteli isimler alıyorlar güzel
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Trabzonspor açıkladı
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Yorum
Surmene Insallah saglamdir
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Trabzonspor açıkladı
Toplam 2
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Can Hadi alsanıza gustavo gomezi ne diye duruyorsunuz eyy trabsonspor yönetimi...
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