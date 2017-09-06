Umut Nayir Ankaragücü'nde
TFF 1. Lig ekibi Ankaragücü, Osmanlıspor'dan Umut Nayir'i kiraladı.
TFF 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Süper Lig ekibi Osmanlıspor'da forma giyen Mehmet Umut Nayir'i transfer etti.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertlilerin altyapısında yetişen 24 yaşındaki forvet Mehmet Umut Nayir, kiralık olarak kadroya katıldı.
Mehmet Umut Nayir, doğup büyüdüğü kulübe geldiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Şimdiden taraftarlarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ise Mehmet Umut Nayir'in sevdikleri bir futbolcu olduğunu vurgulayarak, "İnşallah oynadığı futbolla bize çok katkı yapacak. Umut'un transferinde gerekli kolaylığı sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek'e teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:45
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Ozan ıslıklarla girdi
Toplam 1
Yorum
halo nasıl bir millet olduk yaa..adam daha sahaya adımını atmadan ıslıklanıyor neyin kafası bu..
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Vietto'ya hücum
Toplam 3
Yorum
umut 3 aydır bir tane forvet bulamamışlar, 2 gündemi bulacaklar? bu yönetim artık iflas etmiştir...
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Milan teklifi kabul etti
Toplam 20
Yorum
affetmezler Çok Hayal kuruyon erol bey
Umut Nayir Ankaragücü'nde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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