 Umut Nayir Ankaragücü'nde – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Umut Nayir Ankaragücü'nde

    TFF 1. Lig ekibi , Osmanlıspor'dan 'i kiraladı.

    TFF 1. Lig takımlarından MKE , Süper Lig ekibi Osmanlıspor'da forma giyen Mehmet 'i transfer etti.

    Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertlilerin altyapısında yetişen 24 yaşındaki forvet Mehmet Umut Nayir, kiralık olarak kadroya katıldı.

    Mehmet Umut Nayir, doğup büyüdüğü kulübe geldiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Şimdiden taraftarlarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

    MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ise Mehmet Umut Nayir'in sevdikleri bir futbolcu olduğunu vurgulayarak, "İnşallah oynadığı futbolla bize çok katkı yapacak. Umut'un transferinde gerekli kolaylığı sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek'e teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:45
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