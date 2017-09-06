Ümraniyespor'a Süper Lig'den takviye
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Atiker Konyaspor'dan forvet oyuncusu Rangelov ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, hücum hattına takviyede bulundu.
Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un forvet oyuncusu Dimatar Dimitrov Rangelov ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Hücuma dönük orta sahada görev yapan 34 yaşındaki Bulgar futbolcu, Atiker Konyaspor formasıyla 94 resmi maçta 17 gol attı.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:25
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
Serhat Hakan iyi yedek olur..Az oynayacağı içinde bence GS sevgisi,takım psikolojisi ve havasıyla beraber bize eski Hakandan kesitler sunabilir..
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
burhan bu adam galatasaraya çok hizmet verdi ve bu takımda kalmalı efendiliğini bozmayan adam gibi adam hakan balta
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
06 emre hakan balta müthiş bir profesyonel adam hiç olaylara karısmaz sessiz sakın aslında bi sene kalabalır dogru diger de jong falan kov gtsin
Ümraniyespor'a Süper Lig'den takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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