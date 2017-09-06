 Ümraniyespor'a Süper Lig'den takviye – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    'a Süper Lig'den takviye

    Ümraniyespor'a Süper Lig'den takviye

    TFF 1. Lig ekiplerinden , Atiker Konyaspor'dan forvet oyuncusu Rangelov ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    TFF 1. Lig ekiplerinden , hücum hattına takviyede bulundu.

    Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un forvet oyuncusu Dimatar Dimitrov Rangelov ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Hücuma dönük orta sahada görev yapan 34 yaşındaki Bulgar futbolcu, Atiker Konyaspor formasıyla 94 resmi maçta 17 gol attı.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:25
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