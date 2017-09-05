Eskişehirspor'dan Ediz Bahtiyaroğlu mesajı
Eskişehirspor'da forma giyerken hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu için kulübün resmi sitesinden bir mesaj yayımlandı.
Takım arkadaşı Hürriyet Gücer ile birlikte kaldıkları Batıkent Mahallesi Aytekin Sokak'taki evine giden Ediz, gece saatlerinde aniden fenalaşmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ediz, yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Aradan yıl geçerken, Ediz'in ölüm yıl dönümünde Eskişehirspor resmi sitesi bir mesaj yayımladı. Mesajda, "5 Eylül 2012 tarihinde aramızdan ayrılan futbolcumuz Ediz Bahtiyaroğlu'nu özlemle ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 10:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyona Başbakan'dan jest
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andre böyle daha iyi olmuş.
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Şampiyona Başbakan'dan jest
Toplam 2
Yorum
güzel güzel bir jest
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Elazığ uzatmada yıkıldı
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Abc Önümüzdeki hafta Gakoşların işi zor çünkü Gireson lider durumda ve giresun sporla oynayacaklar Allah yardımcıları olsun.Lider olmak istiyor
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