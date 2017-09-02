 Altınordu’da Avrupa’ya 3. yolcu – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Altınordu’da Avrupa’ya 3. yolcu

    Altınordu’da Avrupa’ya 3. yolcu
    FUTBOLCU fabrikası Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'den sonra Avrupa'ya 3. ismini göndermeye hazırlanıyor. Başkan Seyit Mehmet Özkan, ismi F.Bahçe ile anılan 2 kez A Milli Takım'a seçilen 17 yaşındaki kaleci Berke Özer'i, yurtdışına göndereceklerini açıklarken, bonservisini de 3 milyon euro olarak belirledi.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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