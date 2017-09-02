Altınordu’da Avrupa’ya 3. yolcu

FUTBOLCU fabrikası Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'den sonra Avrupa'ya 3. ismini göndermeye hazırlanıyor. Başkan Seyit Mehmet Özkan, ismi F.Bahçe ile anılan 2 kez A Milli Takım'a seçilen 17 yaşındaki kaleci Berke Özer'i, yurtdışına göndereceklerini açıklarken, bonservisini de 3 milyon euro olarak belirledi.