 Doka Ankaragücü’nde – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Ankaragücü’nde

    Doka Ankaragücü’nde
    Medipol Başakşehir'den ayrılan , TFF 1. Lig'in yeni ekibi Ankaragücü'yle 1 yıllık sözleşmeye imza attı. 2011 yılından beri ülkemizde futbol kariyerini sürdüren 33 yaşındaki Brezilyalı sol kanat, M.Başakşehir'e Bulgaristan'ın L.Lovech takımından transfer olmuştu. Doka geçen sezon 21 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:58
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