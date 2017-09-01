Altınordu'nun Berke Özer kararı
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, son dönemde ismi Fenerbahçe ile anılan 17 yaşındaki kaleci Berke Özer'i, yurt dışında bir kulübe göndereceklerini açıkladı.
Avrupa devlerinin transfer etmek istediği milli kaleciyi, Türkiye'den bir kulübe yollamayacaklarını dile getiren Başkan Özkan, "Berke kesinlikle yurt dışına gidecek" dedi. Avrupa'dan 3 önemli kulüple transfer şartlarını konuştuklarını söyleyen Seyit Mehmet Özkan, "Berke'nin bonservis ücretini ilk etapta 5 milyon Euro olarak belirledik, şimdi 3 milyon Euro'ya düştük. Ayrıca başka bir kulübe transferinden yüzde 30 pay istiyoruz" dedi.
Yıllık altyapı giderlerinin 3 milyon dolar olduğunu anlatan Başkan Özkan, "Bu çarkı döndürmemiz için futbolcu ihracatı yapmalıyız. Yurt dışındaki kulüpler Berke için, 'Madem o kadar yüksek para istiyorsunuz, A takımda oynatın görelim' dediler. Biz de oynattık, oynamaya devam edecek. İzleyecekler, bizim acelemiz yok. Berke'nin sadece bugünkü değil, aynı zamanda yarınki ederinden bir parça istiyoruz, bunu verirse yabancılar verir. Kaleci her zaman yetişmiyor. Berke'nin, fiziği, ayaklarını kullanması, oyun konsantrasyonuyla geleceğin en ünlü kalecilerinden olma ihtimali yüksek. Ona çok emek verdik" diye konuştu.
GENÇLER AVRUPA'DA
Altınordu altyapı takımları, Kurban Bayramı'nda 3 farklı Avrupa şehrinde birbirinden önemli turnuvalara katılıp, hazırlık maçları oynayacak. U15 takımı, Bayern Münih'in geçen hafta hizmete açtığı dev altyapı tesisi Bayern Münih Campus'te, yarın Bayern'in U15 takımı ile kozlarını paylaşacak. Bir gün sonra ise Freiburg U15 ile karşılaşacak. U14 ve U16 takımlarının ise Belgrad'ta düzenlenen Elite Neon Cup mücadelesi başladı. Gençler, ilk gün oynadıkları üç maçta FC Cukaricki'yi 2-0 ve 3-1, FK Vozdovac'ı 3-0 yendi. Kırmızı lacivertliler, grup serisini ACS Juniorul, FC Brodarac ve ACS Juniorul maçları ile tamamlayacak.
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:16
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Volkan Demirel ikinci kez baba oldu
Toplam 2
Yorum
Fatih yilmaz Allah analı babalı büyütsün
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Zaten gitmek istemiyordum
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU...... AZIZ BABANIN CIFTLIGINDEN KIM GITMEK ISTER?
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Volkan Demirel ikinci kez baba oldu
Toplam 2
Yorum
kebap ben de diyorum bu adamdaki ciddi form düşüşü niye....
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