Altınordu'nun Berke Özer kararı

Avrupa devlerinin transfer etmek istediği milli kaleciyi, Türkiye'den bir kulübe yollamayacaklarını dile getiren Başkan Özkan, "Berke kesinlikle yurt dışına gidecek" dedi. Avrupa'dan 3 önemli kulüple transfer şartlarını konuştuklarını söyleyen Seyit Mehmet Özkan, "Berke'nin bonservis ücretini ilk etapta 5 milyon Euro olarak belirledik, şimdi 3 milyon Euro'ya düştük. Ayrıca başka bir kulübe transferinden yüzde 30 pay istiyoruz" dedi.



Yıllık altyapı giderlerinin 3 milyon dolar olduğunu anlatan Başkan Özkan, "Bu çarkı döndürmemiz için futbolcu ihracatı yapmalıyız. Yurt dışındaki kulüpler Berke için, 'Madem o kadar yüksek para istiyorsunuz, A takımda oynatın görelim' dediler. Biz de oynattık, oynamaya devam edecek. İzleyecekler, bizim acelemiz yok. Berke'nin sadece bugünkü değil, aynı zamanda yarınki ederinden bir parça istiyoruz, bunu verirse yabancılar verir. Kaleci her zaman yetişmiyor. Berke'nin, fiziği, ayaklarını kullanması, oyun konsantrasyonuyla geleceğin en ünlü kalecilerinden olma ihtimali yüksek. Ona çok emek verdik" diye konuştu.



GENÇLER AVRUPA'DA

Altınordu altyapı takımları, Kurban Bayramı'nda 3 farklı Avrupa şehrinde birbirinden önemli turnuvalara katılıp, hazırlık maçları oynayacak. U15 takımı, Bayern Münih'in geçen hafta hizmete açtığı dev altyapı tesisi Bayern Münih Campus'te, yarın Bayern'in U15 takımı ile kozlarını paylaşacak. Bir gün sonra ise Freiburg U15 ile karşılaşacak. U14 ve U16 takımlarının ise Belgrad'ta düzenlenen Elite Neon Cup mücadelesi başladı. Gençler, ilk gün oynadıkları üç maçta FC Cukaricki'yi 2-0 ve 3-1, FK Vozdovac'ı 3-0 yendi. Kırmızı lacivertliler, grup serisini ACS Juniorul, FC Brodarac ve ACS Juniorul maçları ile tamamlayacak.