Yol açın Rize geliyor

Karadeniz ekibi bu ligi açık ara farkla kazanacak gibi duruyor. Takım iyi, şehrin motivasyonu yüksek. Daha önemlisi Hikmet Hoca tamamen konsantre olmuş

Kimse erken kanaatte bulunduğumuzu söylemesin,bu takım bu ligi açık ara farkla kapatır. Bunlar kağıt üzerinde de, çimde de değişmez. Sonuçlar, seyir zevki, hamle için genç isimlere yöneliş, hocanın müthiş motivasyonu...Hepsi ama hepsinin toplamıdır 9 puan! Hepsinin ama hepsinin işaretidir görünen Süper Lig... Çaykur Rizespor böyle giderse ligi çok erken kopartacak gibi gözüküyor. Sahadaki futbollarıyla da bunu fazlasıyla hak ediyorlar.



BOLU BOCALIYOR!

İçeride iki maça çıkan Boluspor iki beraberlik aldı. Rakipler güçlü diyorsun da, bir milyon euroluk kaleci almaya gücün varsa, bir milyonluk golcüyü niçin es geçiyorsun(!) Geçen hafta hemşehrisinden fena tokat yiyen Gazişehir burada 1 puana iyi diyorsa, hedefinde yukarı olmadığı çıkar. Gol nerede Hüseyin Kalpar hocam, gol... O olmadan sevinç de olmaz!



BRAVO GİRESUNSPOR!

Metin Diyadin belli ki nadasa bıraktığı sürede ligi iyi analiz etmiş. Geçen hafta net skorla, bu haftada şok skorla galip gelmeyi bildiler.Bu sezon Karadeniz Ligi olacak desek müneccimlik olur mu? Ya Mustafa Bozbağ başkanım katılır mı! MANİSA GALİP AMA...

Geçen hafta Gazişehir Gaziantep'i yen, bu hafta kendi sahanda Manisaspor'a farklı kaybet... Enteresan doğrusu. Ege temsilcisi bu galibiyete sevinmeli ama dersler de çıkarmalı.