Yol açın Rize geliyor
Karadeniz ekibi bu ligi açık ara farkla kazanacak gibi duruyor. Takım iyi, şehrin motivasyonu yüksek. Daha önemlisi Hikmet Hoca tamamen konsantre olmuş
BOLU BOCALIYOR!
İçeride iki maça çıkan Boluspor iki beraberlik aldı. Rakipler güçlü diyorsun da, bir milyon euroluk kaleci almaya gücün varsa, bir milyonluk golcüyü niçin es geçiyorsun(!) Geçen hafta hemşehrisinden fena tokat yiyen Gazişehir burada 1 puana iyi diyorsa, hedefinde yukarı olmadığı çıkar. Gol nerede Hüseyin Kalpar hocam, gol... O olmadan sevinç de olmaz!
BRAVO GİRESUNSPOR!
Metin Diyadin belli ki nadasa bıraktığı sürede ligi iyi analiz etmiş. Geçen hafta net skorla, bu haftada şok skorla galip gelmeyi bildiler.Bu sezon Karadeniz Ligi olacak desek müneccimlik olur mu? Ya Mustafa Bozbağ başkanım katılır mı! MANİSA GALİP AMA...
Geçen hafta Gazişehir Gaziantep'i yen, bu hafta kendi sahanda Manisaspor'a farklı kaybet... Enteresan doğrusu. Ege temsilcisi bu galibiyete sevinmeli ama dersler de çıkarmalı.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:13
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Sakat sakat oynayacak
Toplam 16
Yorum
Ulaaaan Bu adam bizimle dalga geciyo
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"Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez"
Toplam 8
Yorum
thebarbaros güzel bir söz ama sen de çok akıllı olduğun için fikrini değiştirmedin, nasıl baskı yediğini ve kararını bundan sonra değiştirdiğini gördük
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Vincent Aboubakar operasyonu
Toplam 27
Yorum
FB İKİLİ ÖN LİBERO OLMAZSA ANCAK ADAM OLUR BU TAKIM OZAN KOY ÖNÜNDE GUİLAONA VE FRED SAĞ KANAT VE FORVET DE ŞART DİKİNE OYNAYACAK ADAM YOK
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