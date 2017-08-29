 Rizespor’dan Lincoln’e teklif – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Rizespor’dan ’e teklif

    Rizespor’dan Lincoln’e teklif

    TFF1. Lig'in lideri 'da 10 numara transferi için çalışmalar hızlandırıldı.

    Başkan Hasan Kemal Yardımcı, listelerindeki Brezilya'da Gremio'dan 18 yaşındaki için tekliflerini yaptıklarını belirtirken, "Şartlarımıza uyarsa bu transferi bitireceğiz" diye müjdeyi verdi. Ayrıca F.Bahçe'den stoper Yiğithan ve A.Konya'dan orta saha Halil İbrahim için de girişimlerini sürdüğü belirtildi.

    Alihan TELATAR
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:54
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