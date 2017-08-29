Angan’ın hedefi 20 gol

TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Samsunspor'un Fildişili golcüsü Davy Claude Angan, bu sezon 20 gol atacağını iddia etti. Angan, "Aşağı yukarı 20 gol atmayı hedefliyorum. Şu anki performansım iyi ama yavaş yavaş daha da iyi duruma geleceğime inanıyorum. Takımla beraber Süper Lig'e çıkmayı hedefliyorum" diye konuştu.