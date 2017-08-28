TFF 1. Lig'de 3. hafta tamamlandı
TFF 1. Lig'de 3. hafta mücadelesi tamamlandı.
Çaykur Rizespor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.
İstanbulspor'u deplasmanda tek golle geçerek 7 puana ulaşan Akın Çorap Giresunspor, 2. sıraya yükseldi.
Haftanın en farklı galibiyetini ise Gaziantepspor'u deplasmanda 4-1 yenen Manisaspor elde etti.
Ligde Eskişehirspor, Boluspor, Gazişehir Gaziantep, MKE Ankaragücü ve Denizlispor henüz galibiyetle tanışamadı.
TFF 1. Lig'in 3. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 4. haftada oynanacak karşılaşamalar şöyle:
SONUÇLAR
Samsunspor-Adana Demirspor: 0-1
Balıkesirspor Baltok-Altınordu: 2-1
Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0
Eskişehirspor-Denizlispor: 2-2
Gaziantepspor-Manisaspor: 1-4
İstanbulspor-Akın Çorap Giresunspor: 0-1
Boluspor-Gazişehir Gaziantep: 0-0
Elazığspor-MKE Ankaragücü: 2-0
Adanaspor-Ümraniyespor: 2-1
PUAN DURUMU
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|7
|9
|2.
|AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3.
|ÜMRANİYESPOR
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|3
|6
|4.
|ADANASPOR
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|1
|6
|5.
|ELAZIĞSPOR
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|1
|6
|6.
|ALTINORDU
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|7.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|8.
|İSTANBULSPOR
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|9.
|SAMSUNSPOR
|3
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|10.
|ADANA DEMİRSPOR
|3
|1
|1
|1
|4
|5
|-1
|4
|11.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|3
|1
|1
|1
|4
|5
|-1
|4
|12.
|MANİSASPOR
|3
|1
|0
|2
|5
|6
|-1
|3
|13.
|GAZİANTEPSPOR
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|14.
|ESKİŞEHİRSPOR
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|15.
|BOLUSPOR
|3
|0
|2
|1
|2
|3
|-1
|2
|16.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|3
|0
|2
|1
|0
|1
|-1
|2
|17.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|3
|0
|2
|1
|1
|3
|-2
|2
|18.
|DENİZLİSPOR
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
4. HAFTA
Ümraniyespor-İstanbulspor
MKE Ankaragücü-Balıkesirspor Baltok
Manisaspor-Boluspor
Adana Demirspor-Gaziantepspor
Gazişehir Gaziantep-Adanaspor
Akın Çorap Giresunspor-Eskişehirspor
Denizlispor-Elazığspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Samsunspor
Altınordu-Çaykur Rizespor
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:47
-
Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 13
Yorum
Hagi Aynen katılıyorum.Ya kendini yere atıyor.Ya bencilce şut atıyor.Bu takımın oyuncusu değil kesinlikle
-
Penaltı isyanı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bu pozisyon penaltıysa ve sarı kartı oldugu halde bide itirazdan neden ikinci sarı cıkmıyo
-
''Üretken olamadık''
Toplam 22
Yorum
ERAY TS Uzun taç attırmayla, stoperleri sağa sola göndermeyle, sürekli kanatları kullanmaya çalışmayla teknik direktör olunmuyor Yanal bırak git art
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