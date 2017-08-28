 TFF 1. Lig'de 3. hafta tamamlandı – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    'de 3. hafta tamamlandı

    TFF 1. Lig'de 3. hafta tamamlandı

    'de 3. hafta mücadelesi tamamlandı.

    Çaykur Rizespor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.

    İstanbulspor'u deplasmanda tek golle geçerek 7 puana ulaşan Akın Çorap Giresunspor, 2. sıraya yükseldi.

    Haftanın en farklı galibiyetini ise Gaziantepspor'u deplasmanda 4-1 yenen Manisaspor elde etti.

    Ligde Eskişehirspor, Boluspor, Gazişehir Gaziantep, MKE Ankaragücü ve Denizlispor henüz galibiyetle tanışamadı.

    'in 3. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 4. haftada oynanacak karşılaşamalar şöyle:

    SONUÇLAR

    Samsunspor-Adana Demirspor: 0-1

    Balıkesirspor Baltok-Altınordu: 2-1

    Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0

    Eskişehirspor-Denizlispor: 2-2

    Gaziantepspor-Manisaspor: 1-4

    İstanbulspor-Akın Çorap Giresunspor: 0-1

    Boluspor-Gazişehir Gaziantep: 0-0

    Elazığspor-MKE Ankaragücü: 2-0

    Adanaspor-Ümraniyespor: 2-1

    PUAN DURUMU

    TAKIMLAR O G B M A Y AV P
    1. ÇAYKUR RİZESPOR 3 3 0 0 9 2 7 9
    2. AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 3 2 1 0 6 2 4 7
    3. ÜMRANİYESPOR 3 2 0 1 5 2 3 6
    4. ADANASPOR 3 2 0 1 5 4 1 6
    5. ELAZIĞSPOR 3 2 0 1 4 3 1 6
    6. ALTINORDU 3 1 1 1 4 3 1 4
    7. BALIKESİRSPOR BALTOK 3 1 1 1 7 7 0 4
    8. İSTANBULSPOR 3 1 1 1 3 3 0 4
    9. SAMSUNSPOR 3 1 1 1 1 1 0 4
    10. ADANA DEMİRSPOR 3 1 1 1 4 5 -1 4
    11. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 3 1 1 1 4 5 -1 4
    12. MANİSASPOR 3 1 0 2 5 6 -1 3
    13. GAZİANTEPSPOR 3 1 0 2 2 7 -5 3
    14. ESKİŞEHİRSPOR 3 0 2 1 5 6 -1 2
    15. BOLUSPOR 3 0 2 1 2 3 -1 2
    16. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 3 0 2 1 0 1 -1 2
    17. MKE ANKARAGÜCÜ 3 0 2 1 1 3 -2 2
    18. DENİZLİSPOR 3 0 1 2 2 6 -4 1


    4. HAFTA

    Ümraniyespor-İstanbulspor

    MKE Ankaragücü-Balıkesirspor Baltok

    Manisaspor-Boluspor

    Adana Demirspor-Gaziantepspor

    Gazişehir Gaziantep-Adanaspor

    Akın Çorap Giresunspor-Eskişehirspor

    Denizlispor-Elazığspor

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Samsunspor

    Altınordu-Çaykur Rizespor

    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:47
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