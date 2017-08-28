 Ne Boluspor Ne Gazişehir – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Ne Ne Gazişehir

    Ne Boluspor Ne Gazişehir
    Galibiyeti bulunmayan iki takımın dün akşamki mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Boluspor, sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantepspor ile 0-0 berabere kaldı. Her iki takım da geride kalan 3 hafta sonunda bir yenilgi, iki beraberlik elde etti. İki takım da pozisyona girmekte zorlanırken, konuk takım 60. dakikada Clement ile yakaladığı fırsatı kullanamadı. Ev sahibi 'da ise 87'de Poepon'ın şutu az farkla oyun alanını terk etti.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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