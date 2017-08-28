 Liderden mesaj var – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Liderden mesaj var

    Liderden mesaj var

    Sahasında Erzurumspor'u 2-0'la geçip, 3'te 3 yapan 'da yüzler gülüyor.

    Teknik direktör , Rakibin risk aldığı dakikalarda farkı daha da açabileceklerini belirterek, "Geçen seneki yaramızı kapatmak için bu futbol yeterli değil. Transfer ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. Bu şehri futbol şehri yapacağız. Bunun için daha çok mücadele edeceğiz" diye konuştu.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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