 Giresun rakip tanımıyor – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Giresun rakip tanımıyor

    Giresun rakip tanımıyor

    Geçtiğimiz hafta Adanaspor’u deviren Karadeniz ekibi, dün de deplasmanda ’u tek golle yıktı. Diabang’ın golüyle 3 puanı kapan yeşil-beyazlılar, namağlup ünvanını da korudu.

    TFF 1. Lig'de Giresunspor rüzgarı esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Adanaspor'u 3 golle deviren Karadeniz ekibi, dün de deplasmanda İstanbulspor'a şans tanımadı. Sahadan Diabang'ın golüyle galip ayrılan yeşil-beyazlılar, namağlup ünvanını da korudu. Karşılaşmadaki ilk tehlikeli pozisyon ev sahibinden geldi. 16. dakikada Muhsin'in ortasında Kojic'in kafası az farkla dışarı çıktı.

    EV SAHİBİ FIRSATLARI KAÇIRDI
    29. dakikada sert şutu direkte patlayan Diabang, 42'de fırsatı kaçırmadı ve Giresunspor'u öne geçiren golü attı. Hüsamettin'in ortasını iyi takip eden Senegalli yıldız oyuncu, arka direkte kafayla topu ağlara yolladı: 0-1. 88'de İstanbulspor gole çok yaklaştı. Arka direkte topla buluşan Onur'un yarım volesinde top direği sıyırdı. Bu sonuçla Giresunspor, iki galibiyet, 1 beraberlikle puanını 7'ye çıkarırken, İstanbulspor 4 puanda kaldı.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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