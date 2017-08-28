Giresun rakip tanımıyor
Geçtiğimiz hafta Adanaspor’u deviren Karadeniz ekibi, dün de deplasmanda İstanbulspor’u tek golle yıktı. Diabang’ın golüyle 3 puanı kapan yeşil-beyazlılar, namağlup ünvanını da korudu.
EV SAHİBİ FIRSATLARI KAÇIRDI
29. dakikada sert şutu direkte patlayan Diabang, 42'de fırsatı kaçırmadı ve Giresunspor'u öne geçiren golü attı. Hüsamettin'in ortasını iyi takip eden Senegalli yıldız oyuncu, arka direkte kafayla topu ağlara yolladı: 0-1. 88'de İstanbulspor gole çok yaklaştı. Arka direkte topla buluşan Onur'un yarım volesinde top direği sıyırdı. Bu sonuçla Giresunspor, iki galibiyet, 1 beraberlikle puanını 7'ye çıkarırken, İstanbulspor 4 puanda kaldı.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:07
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Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 13
Yorum
Hagi Aynen katılıyorum.Ya kendini yere atıyor.Ya bencilce şut atıyor.Bu takımın oyuncusu değil kesinlikle
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Penaltı isyanı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bu pozisyon penaltıysa ve sarı kartı oldugu halde bide itirazdan neden ikinci sarı cıkmıyo
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''Üretken olamadık''
Toplam 22
Yorum
ERAY TS Uzun taç attırmayla, stoperleri sağa sola göndermeyle, sürekli kanatları kullanmaya çalışmayla teknik direktör olunmuyor Yanal bırak git art
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