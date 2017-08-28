Gaziantepspor Başkanı Özpineci istifa etti
Kırmızı-siyahlılarda İbrahim Kızıldan sonra göreve gelen Mutlu Özpineci, kulüpte yaşanan sorunlar nedeniyle istifa etti.
Özpineci, istifa ederek kongreye gidilmesi için karar defterini divan kuruluna teslim etti. Gaziantepspor, bir ay içinde kongreye gidecek.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:52
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Galatasaray'a müjdeli haber
Toplam 8
Yorum
buğra atasoy yeni aslan geliyor
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'Alo koç ben İgor Tudor'
Toplam 14
Yorum
Yasama Hatlar arası uzun ancak bu takım daha yeni oturuyor. Takım uyumu oluşunca daha az enerji ile daha iyi netice alınacaktır.
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'Alo koç ben İgor Tudor'
Toplam 14
Yorum
rasheed serdara güvenilmeli, oynadığı 3 maçtada hatası yok havadanda yerdende iyi, oynadıkça daha da iyi olacak, sakatlanmasın yeter.
Gaziantepspor Başkanı Özpineci istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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