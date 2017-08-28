 Gaziantepspor Başkanı Özpineci istifa etti – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Gaziantepspor Başkanı Özpineci istifa etti

    Gaziantepspor Başkanı Özpineci istifa etti

    Kırmızı-siyahlılarda İbrahim Kızıldan sonra göreve gelen Mutlu Özpineci, kulüpte yaşanan sorunlar nedeniyle istifa etti.

    Süper Lig'e veda eden ve bütün futbolcularının takımdan ayrıldığı Gaziantepspor Kulübü, TFF 1. Lig'de zor günler geçiriyor. Maddi sıkıntılarla boğuşan ekip, maçlarına ise gençlerle çıkıyor. Borçları yüzünden transfer yapamayan Antep temsilcisinin yıllardır başkanlığını yapmış olan İbrahim Kızıl bir süre önce istifa etmiş, yerine de Mutlu Özpineci gelmişti. Ancak kulüp içinde yaşanan sorunlar nedeniyle Mutlu Özpineci'nin de istifa ettiği açıklandı.
    Özpineci, istifa ederek kongreye gidilmesi için karar defterini divan kuruluna teslim etti. Gaziantepspor, bir ay içinde kongreye gidecek.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:52
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