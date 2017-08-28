Gakgoş'un gücü
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Eskişehir engelini aşan bordo-beyazlılar, seriye devam etti. Doğu temsilcisi, sahasında Mertan ve Sarpong’un golleriyle sarı-lacivertlileri devirdi.
ELAZIĞ FARKI KAÇIRDI
Ev sahibinin golü 27. dakikada geldi. Sol taraftan kullanılan korner atışında pozisyonu iyi takip eden Merthan, kafa vuruşuyla ağları havalandırdı: 1-0. 56'da uygun durumdan yararlanamayan Sarpong, bir dakikada sonra Wellington'un ortasını düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 2-0.
MEHMET ALTIPARMAK: BU GALİBİYETİ HAK ETTİK
Elazığspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 90 dakikanın ardından bir hayli mutluydu. 3 puanı hak ettiklerini belirten Altıparmak, "Karşılaşmanın başlangıç düdüğünden itibaren oyunda üstünlüğü kurduk. Eskişehirspor galibiyetinin ardından Ankaragücü karşısında da 3 puana ulaşmak önemliydi. Üst üste aldığımız bu iki galibiyetin devamını getiremedikten sonra bir anlamı olmaz" açıklamasında bulundu.
KARTAL'IN KEYFİ KAÇTI
Sezonun 3. haftasında da galibiyet sevinci yaşayamayan Ankaragücü'nde moraller alt-üst oldu. Sarı-lacivertlilerin hocası İsmail Kartal, yenildikleri için üzgün olduklarını belirtip, "Erken dakikada 10 kişi kalmamız tüm planlarımızı bozdu. Oyuncularımız 90 dakika ellerinden geleni yaptı. Ancak yenilgiden kurtulamadık. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız" açıklamasını yaptı.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:05
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Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 13
Yorum
Hagi Aynen katılıyorum.Ya kendini yere atıyor.Ya bencilce şut atıyor.Bu takımın oyuncusu değil kesinlikle
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Penaltı isyanı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bu pozisyon penaltıysa ve sarı kartı oldugu halde bide itirazdan neden ikinci sarı cıkmıyo
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''Üretken olamadık''
Toplam 22
Yorum
ERAY TS Uzun taç attırmayla, stoperleri sağa sola göndermeyle, sürekli kanatları kullanmaya çalışmayla teknik direktör olunmuyor Yanal bırak git art
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