 Gakgoş'un gücü – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Gakgoş'un gücü

    Gakgoş'un gücü

    Geçtiğimiz hafta deplasmanda Eskişehir engelini aşan bordo-beyazlılar, seriye devam etti. Doğu temsilcisi, sahasında Mertan ve Sarpong’un golleriyle sarı-lacivertlileri devirdi.

    Haftanın en çekişmeli maçlarından biri dün akşam Elazığ'da oynandı. Geçtiğimiz sezon hedefine ulaşamayan Gakgoşlar, Eskişehir deplasmanından sonra 'nü de yıktı. Taraftarı önünde maça hızlı başlayan doğu ekibi, üst üstü pozisyonlara girdi. Maçın 40. saniyesinde Merthan'ın şutunu kaleci Emre güçlükle kornere çeldi. 6'da Ankaragücü, Sedat Ağçay'la fırsatı kaçırırken, 19'da yaşanan gerginlik sonrası Kehinde kırmızı karta oyundan atıldı.

    ELAZIĞ FARKI KAÇIRDI
    Ev sahibinin golü 27. dakikada geldi. Sol taraftan kullanılan korner atışında pozisyonu iyi takip eden Merthan, kafa vuruşuyla ağları havalandırdı: 1-0. 56'da uygun durumdan yararlanamayan Sarpong, bir dakikada sonra Wellington'un ortasını düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 2-0.

    MEHMET ALTIPARMAK: BU GALİBİYETİ HAK ETTİK
    Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 90 dakikanın ardından bir hayli mutluydu. 3 puanı hak ettiklerini belirten Altıparmak, "Karşılaşmanın başlangıç düdüğünden itibaren oyunda üstünlüğü kurduk. Eskişehirspor galibiyetinin ardından Ankaragücü karşısında da 3 puana ulaşmak önemliydi. Üst üste aldığımız bu iki galibiyetin devamını getiremedikten sonra bir anlamı olmaz" açıklamasında bulundu.

    KARTAL'IN KEYFİ KAÇTI
    Sezonun 3. haftasında da galibiyet sevinci yaşayamayan Ankaragücü'nde moraller alt-üst oldu. Sarı-lacivertlilerin hocası İsmail Kartal, yenildikleri için üzgün olduklarını belirtip, "Erken dakikada 10 kişi kalmamız tüm planlarımızı bozdu. Oyuncularımız 90 dakika ellerinden geleni yaptı. Ancak yenilgiden kurtulamadık. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız" açıklamasını yaptı.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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