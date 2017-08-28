 Adanaspor’dan müthiş dönüş – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    ’dan müthiş dönüş

    Adanaspor’dan müthiş dönüş

    Geçtiğimiz hafta farklı Giresunspor mağlubiyetiyle yara alan , dün Ümraniye engelini 3 puanla aştı.

    İstanbul ekibinin 17. dakikada Rangelov ile bulduğu golle yenik duruma düşen Toros Kaplanları, 23'te Abdulaziz ile eşitliği sağladı. Beraberlik golünün ardından kontrolü eline alan ev sahibi, 68'de de Bahattin'in ile öne geçmeyi başardı. Bu sonuçla Adanaspor puanını 6'ya çıkarırken, Ümraniye 6 puanda kaldı.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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