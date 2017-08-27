TFF 1. Lig'de 3. hafta tamamlandı

Çaykur Rizespor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.

İstanbulspor'u deplasmanda tek golle geçerek 7 puana ulaşan Akın Çorap Giresunspor, 2. sıraya yükseldi.

Haftanın en farklı galibiyetini ise Gaziantepspor'u deplasmanda 4-1 yenen Manisaspor elde etti.

Ligde Eskişehirspor, Boluspor, Gazişehir Gaziantep, MKE Ankaragücü ve Denizlispor henüz galibiyetle tanışamadı.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 4. haftada oynanacak karşılaşamalar şöyle:



SONUÇLAR



Samsunspor-Adana Demirspor: 0-1

Balıkesirspor Baltok-Altınordu: 2-1

Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0

Eskişehirspor-Denizlispor: 2-2

Gaziantepspor-Manisaspor: 1-4

İstanbulspor-Akın Çorap Giresunspor: 0-1

Boluspor-Gazişehir Gaziantep: 0-0

Elazığspor-MKE Ankaragücü: 2-0

Adanaspor-Ümraniyespor: 2-1



PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. ÇAYKUR RİZESPOR 3 3 0 0 9 2 7 9 2. AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 3 2 1 0 6 2 4 7 3. ÜMRANİYESPOR 3 2 0 1 5 2 3 6 4. ADANASPOR 3 2 0 1 5 4 1 6 5. ELAZIĞSPOR 3 2 0 1 4 3 1 6 6. ALTINORDU 3 1 1 1 4 3 1 4 7. BALIKESİRSPOR BALTOK 3 1 1 1 7 7 0 4 8. İSTANBULSPOR 3 1 1 1 3 3 0 4 9. SAMSUNSPOR 3 1 1 1 1 1 0 4 10. ADANA DEMİRSPOR 3 1 1 1 4 5 -1 4 11. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 3 1 1 1 4 5 -1 4 12. MANİSASPOR 3 1 0 2 5 6 -1 3 13. GAZİANTEPSPOR 3 1 0 2 2 7 -5 3 14. ESKİŞEHİRSPOR 3 0 2 1 5 6 -1 2 15. BOLUSPOR 3 0 2 1 2 3 -1 2 16. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 3 0 2 1 0 1 -1 2 17. MKE ANKARAGÜCÜ 3 0 2 1 1 3 -2 2 18. DENİZLİSPOR 3 0 1 2 2 6 -4 1



4. HAFTA



Ümraniyespor-İstanbulspor

MKE Ankaragücü-Balıkesirspor Baltok

Manisaspor-Boluspor

Adana Demirspor-Gaziantepspor

Gazişehir Gaziantep-Adanaspor

Akın Çorap Giresunspor-Eskişehirspor

Denizlispor-Elazığspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Samsunspor

Altınordu-Çaykur Rizespor