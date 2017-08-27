Rize gümbür gümbür
TFF 1. Lig’in en güçlü şampiyonluk adaylarından olan Karadeniz ekibi, Erzurum karşısında Recep Niyaz ve Kubilay’ın (KK) attığı gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı.
'BU FUTBOL YETMEZ'
Çaykur Rizespor'un hocası Hikmet Karaman, , "Oyun içerisinde hatalarımız var. Geçen seneki yaramızı kapatmak için bu futbol yeterli değil" dedi. Karaman, "Oyun içerisinde hatalarımız var. Bunu düzeltmemiz lazım. Bu şehri futbol şehri yapacağız. Bunun için daha çok mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
ÖZKÖYLÜ ÇOK ÜZGÜN
TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor'un hocası Osman Özköylü Çaykur Rize karşısında 1 puanı kaçran taraf olduklarını söyledi. Özellikle yabancı oyuncuların birbirinin adını yeni öğrendiği bir ortamda maça çıktıklarını belirten Özköylü, "Yeni kurulmuş bir takım için iyi bir oyun sergilediğimizi ifade etmeliyim" diye konuştu.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:42
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun 9 eylülde muharrem traaansfer show yapacak.puhaaahhhhhhhaa
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun dedimki;7. haftadan sonra 50 yıl şampiyon olacağız demeyi keser muharrem.son 7 haftaya doğru avrupa kupaları hayali biter.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
Rize gümbür gümbür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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