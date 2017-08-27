 Rize gümbür gümbür – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Rize gümbür gümbür

    Rize gümbür gümbür

    ’in en güçlü şampiyonluk adaylarından olan Karadeniz ekibi, Erzurum karşısında Recep Niyaz ve Kubilay’ın (KK) attığı gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı.

    'de sezona fırtına gibi giren Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği 'a da acımadı: 2-0. Ligin ilk haftasında Manisaspor'u 4'leyen, ikinci haftada deplasmanda Adana Demirspor'u 3 golle bozguna uğratan Karadeniz temsilcisi dün de şampiyonluğun en güçlü adalyalarından ibri oluğunu gösterdi. Maça hızlı başlayan ev sahibi Recep Niyaz'ın 18. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda daha kontrollü bir oyun sergileyen Çaykur Rizespor, Kubilay'ın 89'da kendi kalesine attığı golle sahadan galibiyetle ayrılıp, 9 puana yükseldi: 2-0.

    'BU FUTBOL YETMEZ'
    'un hocası Hikmet Karaman, , "Oyun içerisinde hatalarımız var. Geçen seneki yaramızı kapatmak için bu futbol yeterli değil" dedi. Karaman, "Oyun içerisinde hatalarımız var. Bunu düzeltmemiz lazım. Bu şehri futbol şehri yapacağız. Bunun için daha çok mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    ÖZKÖYLÜ ÇOK ÜZGÜN
    TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor'un hocası Osman Özköylü Çaykur Rize karşısında 1 puanı kaçran taraf olduklarını söyledi. Özellikle yabancı oyuncuların birbirinin adını yeni öğrendiği bir ortamda maça çıktıklarını belirten Özköylü, "Yeni kurulmuş bir takım için iyi bir oyun sergilediğimizi ifade etmeliyim" diye konuştu.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:42
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