 Ne Eskişehir ne Denizlispor – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Ne Eskişehir ne Denizlispor

    Ne Eskişehir ne Denizlispor

    Kırmızı-siyahlılar seyircisinden yoksun çıktığı maçta Hasan’ın golleriyle iki kez öne geçti. Ancak Horoz, Kerem ve Kappel’in sayılarıyla puanı kaptı

    'in 3. haftasında Eskişehir ile Denizli 2-2 berabere kaldı. Geçen sezon TFF 1. Lig play-off finalinde Göztepe ile yapılan maçtaki olaylar nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan Eskişehirspor, dün taraftarından yoksun sahaya çıktı.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:43
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