 Manisaspor Antep’te coştu – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Antep’te coştu

    Manisaspor Antep’te coştu

    , maddi sıkıntı yaşayan rakibini Dimov (2) ve Mustafa Sevgi’nin (2) golleriyle yıktı, çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Gaziantep'te 4 gollü galibiyet almayı başardı: 4-1. Dimov ve Mustafa Sevgi'nin sayılarıyla sahadan farklı galip ayrılan Manisa üç puanı hanesine yazdırdı. Gaziantepli oyuncular maç öncesi yönetimi protesto etti.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:44
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