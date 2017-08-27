Futbol tarihinde eşi görülmemiş protesto
Gaziantepsporlu futbolcular, yönetimi protesto etmek için Manisaspor maçının başlamasıyla birlikte 1 dakika boyunca sırtlarını protokole döndü.
Süper Lig'e veda eden Gaziantepspor'da işler iyi gitmiyor. Bütün futbolcuların ayrıldığı takımda gençlerle maç oynanıyor. Ancak kendi yemeklerini dahi ceplerinden yedikleri ve para alamadıkları iddiasıyla futbolcular Manisaspor karşılaşmasının başlamasıyla Türk futbol tarihinde eşi görülmemiş bir protesto yaparak, ilk düdükle beraber 1 dakika boyunca protokole sırtlarını döndüler. Duruma şaşıran Manisasporlu oyuncular, kendi yarı sahasında top çevirdi.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Üretken olamadık''
Toplam 14
Yorum
Hak Ersun yanal sen ne içtin ne konuştuğunun farkinda misin
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Fener'den Emre atağı
Toplam 15
Yorum
GECMİS OLSUN Hem fener hem Emre kiside kronik hastalık birbirine Yine tekrar etmis gecmis olsun
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Fener'den Emre atağı
Toplam 15
Yorum
TARAFTAR Kesinlikle gelmeli. Orta sahaya can katacaktır.
Futbol tarihinde eşi görülmemiş protesto haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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