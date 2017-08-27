Futbol tarihinde eşi görülmemiş protesto

Gaziantepsporlu futbolcular, yönetimi protesto etmek için Manisaspor maçının başlamasıyla birlikte 1 dakika boyunca sırtlarını protokole döndü.

Süper Lig'e veda eden Gaziantepspor'da işler iyi gitmiyor. Bütün futbolcuların ayrıldığı takımda gençlerle maç oynanıyor. Ancak kendi yemeklerini dahi ceplerinden yedikleri ve para alamadıkları iddiasıyla futbolcular Manisaspor karşılaşmasının başlamasıyla Türk futbol tarihinde eşi görülmemiş bir protesto yaparak, ilk düdükle beraber 1 dakika boyunca protokole sırtlarını döndüler. Duruma şaşıran Manisasporlu oyuncular, kendi yarı sahasında top çevirdi.