Denizlispor gol ve puanla tanıştı
TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Eskişehirspor'la 2-2 berabere kalan Denizlispor, 3'üncü haftada gol ve puanla tanıştı.
İlk 2 maçında Adanaspor'a 3-0, İstanbulspor'a ise 1-0 mağlup olan, Denizlispor Eskişehir'de 2 kez geriye düşmesine rağmen pes etmeyerek 1 puanı kopardı. İki takımı da kutlayan Teknik Direktör Yusuf Şimşek, "Belki son dakikada kaçırdığımız pozisyon gol olsaydı, Denizli'ye 3 puanla da dönebilirdik" dedi.
Eskişehirli futbolseverlere kaliteli bir müsabaka seyrettirdikerini dile getiren Yusuf Şimşek, "Maç son ana kadar gitti, geldi. İki defa geriye düşmemize rağmen beraberliği yakaladık. İki takımın da daha iyi yerlerde olmasını umuyorum" diye konuştu.
Maçtan sonra karayoluyla Denizli'ye dönen yeşil siyahlılar çalışmalara ara vermeden başlayacak. Lige verilen arayı çalışarak değerlendirmeyi planlayan Yusuf Şimşek, oyuncularına bayramda iki gün izin verecek.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:26
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''Büyük oyun var''
Toplam 10
Yorum
Düsseldorf'lu Evett... 18 Senelik baskanliginda yaptiklarini SAY SAY BITMEZ !
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Fener'den Emre atağı
Toplam 12
Yorum
baris gurlek Gerek yonetim gerek teknik heyet gerekse futbolcula bu ligin cok altinda. Yapilan transfer yerinde degil bos futbolcular takimi oldu yazik.
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İşte kırmızı kart ve o anlar
Toplam 2
Yorum
emmy Verin şu futbolcu bozuntusuna 10 maç ceza ibret olsun.23 yaşında daha oyununa bak sen hakemler çok kötü doğru ama böyle bişeyde söyleyemez.
Denizlispor gol ve puanla tanıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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