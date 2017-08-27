 Adanaspor’dan gözdağı – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’dan gözdağı

    Adanaspor’dan gözdağı

    İlk haftadaki 3-0'lık Denizli galibiyetinin ardından aynı skorla Giresun'a boyun eğen , gözünü Ümraniye'ye dikti.

    Teknik direktör Kemal Kılıç, geçtiğimiz hafta yaşadıkları hezimeti bugün unutturmak istediklerini kaydedip, "Taraftarımızın da desteğiyle bu maçı kazanacağız. Kendimizi burada misafir olarak görüyoruz. Hedefimiz tekrar Süper Lig'e çıkmak. Bunu başaracağımıza inanıyorum. O yüzden de maç maç düşünüp, sezonu hedeflediğimiz gibi kapatmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adanaspor’dan gözdağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.