Adanaspor’dan gözdağı

İlk haftadaki 3-0'lık Denizli galibiyetinin ardından aynı skorla Giresun'a boyun eğen Adanaspor, gözünü Ümraniye'ye dikti.

Teknik direktör Kemal Kılıç, geçtiğimiz hafta yaşadıkları hezimeti bugün unutturmak istediklerini kaydedip, "Taraftarımızın da desteğiyle bu maçı kazanacağız. Kendimizi burada misafir olarak görüyoruz. Hedefimiz tekrar Süper Lig'e çıkmak. Bunu başaracağımıza inanıyorum. O yüzden de maç maç düşünüp, sezonu hedeflediğimiz gibi kapatmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.