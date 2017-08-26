Rizespor evinde kazandı
TFF 1. Lig'in üçüncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Narinç, Cevdet Kömürcüoğlu
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Robin Yalçın, Özgür Çek (Dk. 65 Süleyman Koç), Petrucci, Recep Niyaz, Oğulcan Çağlayan, Mehmet Uslu, Samudio (Dk. 90+2 Sinan Yazıcı), Kweuke (Dk. 75 Ümit Kurt)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kaya Tarakçı, Tolga Ünlü (Dk. 82 Mert Nobre), Acka, Trtovac, Lokman Gör, Mansaly, Kubilay Sönmez, Burhan Eşer, Gökhan Karadeniz (Dk. 65 Erhan Çelenk), Murat Gürbüzerol (Dk. 46 Harba), Hamza Younes
Goller: Dk. 18 Recep Niyaz, Dk. 88 Kubilay Sönmez (Kendi kalesine) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Murat Gürbüzerol, Dk.81 Harba (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:57
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Fenerbahçe çıkışa geçmek istiyor
Toplam 9
Yorum
ALP Orta sahadaki 3 lü değişmediği sürece ve kanatlara 2 hit adam alınmadıkça fbnin şampiyon olma ihtimali çok düşük.gs örneği var.
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De Souza'ya talip var
Toplam 82
Yorum
kanarya en az 12 mil. okadar......!!!!
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''Eljif’e yazık ediliyor''
Toplam 17
Yorum
fenerli kesin fenerbahcede oynamak istedi alinmadi, kedi erisemediyi cigere mundar dermis.....!!!!!
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