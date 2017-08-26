 Rizespor evinde kazandı – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Rizespor evinde kazandı

    Rizespor evinde kazandı

    'in üçüncü haftasında , sahasında 'u 2-0 mağlup etti.

    Stat: Çaykur Didi

    Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Narinç, Cevdet Kömürcüoğlu

    Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Robin Yalçın, Özgür Çek (Dk. 65 Süleyman Koç), Petrucci, Recep Niyaz, Oğulcan Çağlayan, Mehmet Uslu, Samudio (Dk. 90+2 Sinan Yazıcı), Kweuke (Dk. 75 Ümit Kurt)

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kaya Tarakçı, Tolga Ünlü (Dk. 82 Mert Nobre), Acka, Trtovac, Lokman Gör, Mansaly, Kubilay Sönmez, Burhan Eşer, Gökhan Karadeniz (Dk. 65 Erhan Çelenk), Murat Gürbüzerol (Dk. 46 Harba), Hamza Younes

    Goller: Dk. 18 Recep Niyaz, Dk. 88 Kubilay Sönmez (Kendi kalesine) ()

    Sarı kartlar: Dk. 44 Murat Gürbüzerol, Dk.81 Harba ()

    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:57
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