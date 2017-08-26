Eskişehir ve Denizli yenişemedi
TFF 1. Lig'in üçüncü haftasında Eskişehirspor ile Denizlispor 2-2 berabere kaldı.
Geçen sezon TFF 1. Lig play-off finalinde Göztepe ile yapılan maçtaki olaylar nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan Eskişehirspor, bu sezon sahasındaki ilk maça taraftarından yoksun çıktı.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Süleyman Abay, Orkun Aktaş, Mehmet Yıldırım
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar, Aykut Akgün (Dk. 63 Uğur İnceman), Dorukhan Toköz, Bilal Aziz Özer (Dk. 74 Ofoedu), Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Akaminko, Hürriyet Gücer, Semih Güler, Bruno
Denizlispor: Zeki Ayvaz, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Yasin Ozan (Dk. 90+2 Şevki Çınar), Moritz (Dk. 80 Cihan Özkaymak), Kappel, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Sankoh (Dk. 60 Berkan Afşarlı), Kerem Can Akyüz, Barış Örücü
Goller: Dk. 10 ve Dk. 76 Hasan Ayaroğlu (Eskişehirspor), Dk. 73 Kappel, Dk. 86 Kerem Can Akyüz (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Bruno, Dk. 53 Akaminko, Dk. 61 Bilal Aziz Özer (Eskişehirspor), Dk. 28 Sankoh, Dk. 41 Kerem Can Akyüz, Dk. 82 Yasin Ozan, Dk. 89 Kappel, Dk. 90+4 Cihan Özkaymak (Denizlispor)
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:10
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Fenerbahçe çıkışa geçmek istiyor
Toplam 9
Yorum
ALP Orta sahadaki 3 lü değişmediği sürece ve kanatlara 2 hit adam alınmadıkça fbnin şampiyon olma ihtimali çok düşük.gs örneği var.
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De Souza'ya talip var
Toplam 82
Yorum
kanarya en az 12 mil. okadar......!!!!
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''Eljif’e yazık ediliyor''
Toplam 17
Yorum
fenerli kesin fenerbahcede oynamak istedi alinmadi, kedi erisemediyi cigere mundar dermis.....!!!!!
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