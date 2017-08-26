 Eskişehir ve Denizli yenişemedi – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Eskişehir ve Denizli yenişemedi

    Eskişehir ve Denizli yenişemedi

    'in üçüncü haftasında ile 2-2 berabere kaldı.

    Geçen sezon play-off finalinde Göztepe ile yapılan maçtaki olaylar nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan , bu sezon sahasındaki ilk maça taraftarından yoksun çıktı.

    Stat: Yeni Eskişehir

    Hakemler: Süleyman Abay, Orkun Aktaş, Mehmet Yıldırım

    Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar, Aykut Akgün (Dk. 63 Uğur İnceman), Dorukhan Toköz, Bilal Aziz Özer (Dk. 74 Ofoedu), Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Akaminko, Hürriyet Gücer, Semih Güler, Bruno

    Denizlispor: Zeki Ayvaz, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Yasin Ozan (Dk. 90+2 Şevki Çınar), Moritz (Dk. 80 Cihan Özkaymak), Kappel, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Sankoh (Dk. 60 Berkan Afşarlı), Kerem Can Akyüz, Barış Örücü

    Goller: Dk. 10 ve Dk. 76 Hasan Ayaroğlu (Eskişehirspor), Dk. 73 Kappel, Dk. 86 Kerem Can Akyüz ()

    Sarı kartlar: Dk. 20 Bruno, Dk. 53 Akaminko, Dk. 61 Bilal Aziz Özer (Eskişehirspor), Dk. 28 Sankoh, Dk. 41 Kerem Can Akyüz, Dk. 82 Yasin Ozan, Dk. 89 Kappel, Dk. 90+4 Cihan Özkaymak (Denizlispor)

    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:10
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