 Balıkesir’in yüzü güldü – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Balıkesir’in yüzü güldü

    Balıkesir’in yüzü güldü
    Sezona kötü başlayan Balıkesirspor Baltok, aradığı galibiyeti karşısında buldu. 33. dakikada Mirkan'ın attığı golle 1-0 geriye düşen ve ilk yarıyı böyle kapatan Balıkesir, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı. İlk iki maçını kaybeden kırmızı-beyazlılar, 64'te Abdulkadir ve 89'da Burak Çalık'ın attığı gollerle 2-1 kazanıp siftah yaptı.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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