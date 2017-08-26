 Adana Demir’den siftah – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Adana Demir’den siftah

    Adana Demir’den siftah

    Lige kötü başlayan lacivert-mavililer, deplasmanda karşılaştığı ’u Tambe’nin golüyle yenerek ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi ekip de ilk kez yenildi.

    'de üçüncü haftanın açılış maçında Adana Demirspor, deplasmanda 'u 1-0 mağlup etti. Konuk ekibin golünü 14. dakikada Tambe attı. 5. dakikada Chibuke'nin şutunu kaleci İsmail kornere çeldi. 14'te Atakora'nın pasını alan Tambe, Adana Demir'i öne geçiren golü attı. 34'te İsmail yine Chibuke'ye geçit vermedi. İlk yarı 1-0 sona erdi.

    BİR TOP DA DİREKTE
    İkinci yarıda da etkili oynayan , 64'te Yiğit İncedemir ile gole yaklaştı, kaleci Furkan tehlikeyi önledi. 65'te Mendy'nin ceza sahası çizgisi üzerinden vurduğu top direkten döndü. 90+1'de oluşan karambolde İsmail, Muhammet Beşir'in şutunu son anda çeldi ve Adana Demirspor, bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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