Adana Demir’den siftah
Lige kötü başlayan lacivert-mavililer, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor’u Tambe’nin golüyle yenerek ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi ekip de ilk kez yenildi.
BİR TOP DA DİREKTE
İkinci yarıda da etkili oynayan Adana Demirspor, 64'te Yiğit İncedemir ile gole yaklaştı, kaleci Furkan tehlikeyi önledi. 65'te Mendy'nin ceza sahası çizgisi üzerinden vurduğu top direkten döndü. 90+1'de oluşan karambolde İsmail, Muhammet Beşir'in şutunu son anda çeldi ve Adana Demirspor, bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:09
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
çiiğerci değil bu 11'le sadece pres ve bam güm cıkmakla bakalım kaç hafta gidiceksiniz :)) oyun sistemi zayıf ve yedek oyuncular olmasada olur tipi :))
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
Yasama Arkadaşlar bu sene gol kralı kim olur? Gomis mi? Burak mı? Tolga Ciğerci mi?
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 21
Yorum
misafir gazeteci döven arda turan ve volkan babacanın milli takımda ne işi var..
Adana Demir’den siftah haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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