Giresunspor, Souza ile anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, defans oyuncusu Brinner Henrique Santos Souza ile bir yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Brezilyalı oyuncunun kısa süre sonra takıma katılacağının aktarıldığı açıklamada, transfer çalışmalarına devam edileceği kaydedildi.

Brinner Henrique Santos Souza, geçen sezon TFF 1. Lig'de Bandırmaspor forması giymişti.