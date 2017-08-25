 Giresunspor, Souza ile anlaştı – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , Souza ile anlaştı

    Giresunspor, Souza ile anlaştı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap , Brezilyalı stoper ile anlaştı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, defans oyuncusu ile bir yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

    Brezilyalı oyuncunun kısa süre sonra takıma katılacağının aktarıldığı açıklamada, transfer çalışmalarına devam edileceği kaydedildi.

    Brinner Henrique Santos Souza, geçen sezon TFF 1. Lig'de Bandırmaspor forması giymişti.

    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Giresunspor, Souza ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.