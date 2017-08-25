Giresunspor, Souza ile anlaştı
TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, Brezilyalı stoper Brinner Henrique Santos Souza ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, defans oyuncusu Brinner Henrique Santos Souza ile bir yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Brezilyalı oyuncunun kısa süre sonra takıma katılacağının aktarıldığı açıklamada, transfer çalışmalarına devam edileceği kaydedildi.
Brinner Henrique Santos Souza, geçen sezon TFF 1. Lig'de Bandırmaspor forması giymişti.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:27
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beyaz sen turkiyenin en iyi ve en pahali orta saha oyuncusu oguzhani alma, git gruplasma yapan, arda,selcuk,burak gibi saraylilari doldur takima.
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gsgs en az 6 atarız
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