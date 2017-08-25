 Gazişehir’de Del Valle bombası – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Gazişehir’de bombası

    Gazişehir’de Del Valle bombası
    TFF 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep, geçen sezonu Bursaspor'da kiralık geçiren, Portekiz'de Rio Ave'nin Venezuelalı 27 yaşındaki sağ kanatı Yonathan ile anlaştı. Tecrübeli futbolcu yeşilbeyazlılar'da 26 maçta 2 gol, 3 asistlik bir performans sergilemişti.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:08
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