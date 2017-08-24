TFF 1. Lig'de 3. hafta heyecanı
TFF 1. Lig'de 3. hafta, yarın yapılacak 2 müsabakayla başlayacak.
Haftanın ilk maçlarında Samsunspor ile Adana Demirspor, Balıkesirpor Baltok ile de Altınordu karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig 3. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.45 Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
21.45 Balıkesirspor Baltok-Altınordu (Balıkesir Atatürk)
26 Ağustos Cumartesi:
19.45 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)
20.00 Eskişehirspor-Denizlispor (Yeni Eskişehir)
21.45 Gaziantepspor-Manisaspor (Gaziantep)
27 Ağustos Pazar:
19.45 İstanbulspor-Giresunspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.45 Boluspor-Gazişehir Gaziantep (Bolu Atatürk)
21.45 Elazığspor-MKE Ankaragücü (Elazığ Atatürk)
21.45 Adanaspor-Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:41
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İşte gelecek iki yıldız!
Toplam 2
Yorum
ASK Süper lig için fazla Avrupada olsaydı gerekliydi
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Martin Skrtel: Kolay olmayacak
Toplam 2
Yorum
WOWWW ROPÖRTAJA BİLE ADAM SAVUNMAYLA ÇIKIYOR..
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Welliton imzalıyor
Toplam 12
Yorum
10ur adam hem forvet hemde sağ ve sol kanatta rahatlıkla oynuyor. yani çok yönlü birisi. ayrıca Spartak Moscowa tarihinin en golcü topçularından.
TFF 1. Lig'de 3. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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