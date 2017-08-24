TFF 1. Lig'de 3. hafta heyecanı

Haftanın ilk maçlarında Samsunspor ile Adana Demirspor, Balıkesirpor Baltok ile de Altınordu karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig 3. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.45 Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21.45 Balıkesirspor Baltok-Altınordu (Balıkesir Atatürk)

26 Ağustos Cumartesi:

19.45 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)

20.00 Eskişehirspor-Denizlispor (Yeni Eskişehir)

21.45 Gaziantepspor-Manisaspor (Gaziantep)

27 Ağustos Pazar:

19.45 İstanbulspor-Giresunspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.45 Boluspor-Gazişehir Gaziantep (Bolu Atatürk)

21.45 Elazığspor-MKE Ankaragücü (Elazığ Atatürk)

21.45 Adanaspor-Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)