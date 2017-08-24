Şahane Rizespor
Karadeniz ekibi 2 haftada 7 gol attı, 6 puan aldı. Daha sezonun başında rakiplerine “Acelemiz var, Süper Lig’e dönmek istiyoruz” mesajını net şekilde gönderdi
YILIN SÜRPRİZİ!
Bir kadro düşünün ki, kaptan Şenol'un haricinde hep U21 kadrosundan oluşsun... Bir takım düşünün ki, Gazişehir Gaziantep transferde 30 trilyon harcarken, Süper Lig'den düşüp sadece ismi kalan Gaziantepspor'un gencecik isimlerle başa oynuyorum diyen şehirlisini 1-0 yenmiş olması olsun. Bünyamin Süral'i tebrik ediyorum...
ALTIPARMAK FARKI!
Geçen hafta Altınordu'ya evinde kaybeden Elazığspor, bu mağlubiyeti Eskişehirspor'u, Eskişehir'de yenerek telafi etti. Ayite'nin de katılımı ile bambaşka bir Gakkoş'u izlemeye hazır olun.
GİRESUNSPOR FARKLI KAZANDI!
İlk hafta zorlu Boluspor deplasmanında 1 puan, bu hafta içeride, bu ligin favorilerinden Adanaspor'a karşı alınan 3 gollü galibiyet. Karadeniz temsilcisi Giresunspor'u yakından takip edin, çünkü onu takip eden çok takım olacak...
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:16
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Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Toplam 23
Yorum
yasin selcuk defol üc senedir yatıyor aldıgı para haram mac başına 25 alıyor senede üc alıyor geri pas yan pas bumu gs nın kaptanı alın sizin olsun ama gitcek
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Arda Turan'dan Selçuk İnan açıklaması
Toplam 50
Yorum
sen işine bak ordan karıştırma 50 bin taraftarın önüne cıkımıcan selcuk hele o yasin siz hemen gidin yoksa kovulacaksınız bu takımı bozmayın bu konuları kapatın arda efend
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Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Toplam 23
Yorum
POYRAZ Selçuk gider tamamda Avcı,Emre gibi bir adamı başka takıma yollarmı ancak böyle bir cahilliği FB li yöneticiler yapar yaptılarda kendileriyl
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