 Şahane Rizespor – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Şahane Rizespor

    Şahane Rizespor

    Karadeniz ekibi 2 haftada 7 gol attı, 6 puan aldı. Daha sezonun başında rakiplerine “Acelemiz var, Süper Lig’e dönmek istiyoruz” mesajını net şekilde gönderdi

    Çaykur Rizespor, TFF 1.Lig'e bir girdi, pir girdi. Önce Manisaspor, bu hafta da zorlu Adana Demirspor deplasmanından 3'er puanlar aldılar.Daha ilk iki haftadan mesaj veriyorlar, "Acelemiz var, Süper Lig'e hemen dönmek istiyoruz!" İçerid e dışarıda golcü kimlikleri, içeride dışarıda kazanmaları, Karadeniz temsilcisini rakiplerinin uzağına koyduruyor. Genç ve dinamik, dinamik ve tecrübeli, tecrübeli ve oturmuş bir kadro var karşımızda.

    YILIN SÜRPRİZİ!
    Bir kadro düşünün ki, kaptan Şenol'un haricinde hep U21 kadrosundan oluşsun... Bir takım düşünün ki, Gazişehir Gaziantep transferde 30 trilyon harcarken, Süper Lig'den düşüp sadece ismi kalan Gaziantepspor'un gencecik isimlerle başa oynuyorum diyen şehirlisini 1-0 yenmiş olması olsun. Bünyamin Süral'i tebrik ediyorum...

    ALTIPARMAK FARKI!
    Geçen hafta Altınordu'ya evinde kaybeden Elazığspor, bu mağlubiyeti Eskişehirspor'u, Eskişehir'de yenerek telafi etti. Ayite'nin de katılımı ile bambaşka bir Gakkoş'u izlemeye hazır olun.

    GİRESUNSPOR FARKLI KAZANDI!
    İlk hafta zorlu Boluspor deplasmanında 1 puan, bu hafta içeride, bu ligin favorilerinden Adanaspor'a karşı alınan 3 gollü galibiyet. Karadeniz temsilcisi Giresunspor'u yakından takip edin, çünkü onu takip eden çok takım olacak...
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:16
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