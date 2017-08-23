 Yiğithan ve Halil yolda – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Yiğithan ve Halil yolda

    Yiğithan ve Halil yolda
    TFF 1. Lig'de Ç.Rize'de Başkan Hasan Kemal Yardımcı transfer müjdesi verdi. Yardımcı, F.Bahçe'nin 19 yaşında 1.93 boyundaki genç stoperi Yiğithan Güveli için Başkan Aziz Yıldırım'la görüştüğünü ve söz aldığını söyledi. Yardımcı, ayrıca Konyaspor'un 26 yaşındaki 10 numarası Halil İbrahim Sönmez için de girişimleri olduğunu belirtirken, "Hocamız istedi. Ben de almak istiyorum. Konya yönetimi ile görüşeceğim" diye konuştu.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:50
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